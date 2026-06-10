Santos Navarro: “Vimos que el turismo en las Cinco Villas estaba por explotar y nos podía ayudar con la despoblación”

Hace apenas una década, los esfuerzos turísticos en la comarca de las Cinco Villas se centraban en municipios turísticos por excelencia como Sos del Rey Católico o Uncastillo.

Sin embargo, en 2015 la comarca decidió cambiar de rumbo. El presidente de la comarca, Santos Navarro, recuerda aquel momento como el comienzo de una apuesta por el turismo en todos los rincones de una provincia rica en cultura y naturaleza.

“Vimos que era un tema que estaba por explotar y que nos podía venir muy bien como herramienta contra la despoblación”, explica.

Aquel año pusieron en marcha nuevas oficinas de turismo, reforzaron la atención al turista en municipios donde no existían estos servicios y trabajaron mano a mano con asociaciones y ayuntamientos para remar todos en la misma dirección.

Por aquel entonces “teníamos datos de unos 24.000 visitantes en la comarca. Del 2015 al 2019 llegamos a 65.000”, señala Navarro. Sin embargo, con la llegada de la pandemia “nos fuimos a prácticamente cero, fue casi como empezar de nuevo”.

A día de hoy, la comarca ha conseguido remontar y llegar hasta los 54.000 visitantes, por lo que esperan “que en un año o dos podamos volver a llegar a 65.000”.

Un objetivo que se hace cada día más alcanzable gracias a haber conseguido una ayuda de 846.000 euros procedente de fondos europeos Next Generation destinada a desarrollar una Plataforma Inteligente de Destino y con la que podrán digitalizar muchos recursos turísticos.

La comarca ha sido “el único destino en Aragón al que se lo han concedido”. Una distinción especialmente significativa si se tiene en cuenta que competían con grandes ciudades, comarcas y diputaciones de toda España.

Además, están siendo tomados como ejemplo a nivel nacional. “En una de las reuniones con la oficina técnica decían que si esto funciona en este territorio, que es tan dispar y tan amplio, va a funcionar en cualquier sitio. Lo estaban tomando un poco como prueba piloto para otros sitios”.

El proyecto dará lugar a un ecosistema digital turístico bajo la marca “Cinco Villas Nexa”. La iniciativa contempla la instalación de sensores, tótems informativos, sistemas de acceso autónomo, audioguías, códigos QR y herramientas de recogida de datos que les permitirán saber con mayor precisión qué les interesa a quienes visitan la comarca.

“La gente puede pasar por la oficina de turismo, pero luego no sabemos exactamente a dónde va. Con estos datos podremos saber qué recursos reciben más visitas y dónde necesitamos actuar para atraer más gente”, señala.

Los dispositivos se distribuirán en diferentes puntos de la comarca y en diecisiete recursos turísticos. Desde el museo micológico de Isuerre hasta la iglesia de San Gil de Luna, pasando por las bodegas de Piedratajada, el castillo de Sádaba o la sinagoga de Uncastillo,

Un perfil de turista más deportista y cultural

El tipo de turista que visita las Cinco Villas también ha cambiado en los últimos años. Navarro destaca que el interés por “todo lo relacionado con bicicleta ha tenido un incremento de un 978%” y los turistas que querían conocer el patrimonio Románico de la comarca han aumentado en un 159%.

Además, han apostado por actividades e iniciativas menos habituales como el astroturismo o el “slowdriving”, sin olvidar programas más tradicionales como “A la fresca” o “Al abrigo” que llevan música, teatro o magia a todos los municipios de la comarca. “Son actividades que llenan los pueblos de ambiente y a la gente le gusta”, resume.

Todo ello no solo ha ayudado a atraer visitantes a la comarca, sino que también ha dado mucha visibilidad al comercio local y, sobre todo, a los 70 productores de la zona. Desde la entidad que dirige Navarro, han tomado la iniciativa para ayudar a estos pequeños empresarios a promocionar sus productos.

“Todos son autónomos con una o dos personas en la empresa y no dan abasto para más, de la promoción no pueden hacerse cargo por eso nosotros nos hemos esforzado por dar a conocer sus productos en ferias como Fitur”, señala Navarro.

El resultado, asegura, es un interés cada vez mayor por los productos de proximidad y por los restaurantes de la zona para "probar esos productos de kilómetro cero. La gente está volviendo a lo de antes, a la perola de la casa de la abuela”.

Pese a los avances, Navarro señala que tanto asociaciones como municipios y comarca tienen la dificultad añadida de contar con poca financiación. “La financiación comarcal no se ha actualizado desde que se crearon las comarcas. Tenemos la financiación justa para las competencias que hacemos”.

A pesar de las dificultades, el gobierno de la comarca quiere seguir apostando por el turismo y Navarro es optimista con respecto al futuro. Considera que tanto el Plan de Sostenibilidad Turística como el proyecto de digitalización turística, bajo la marca “Cinco Villas Nexa”, marcarán un antes y un después en la gestión turística del territorio porque permitirán conocer de forma precisa los datos de los turistas que visitan la comarca. Aunque los resultados, tardarán un poco en llegar.

“Primero tenemos que recoger los datos para poder analizarlos y después actuaremos”, señala. Desde la comarca calculan que en dos o tres años podrán notarse los efectos de las nuevas herramientas digitales, aunque insiste en que el verdadero impacto ya se percibe sobre el terreno.

“Cuando hay actividades los locales están llenos, las tiendas están llenas y la gente se queda”, asegura. Para Navarro, el futuro de muchos pequeños municipios pasa precisamente por reforzar ese modelo. “Fábricas en los pueblos no vas a poner. La vida en los pueblos tiene que venir de la cultura, el deporte y el turismo”.