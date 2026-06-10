Reabre esta popular tienda low cost de 5.000 m2 en Zaragoza: cambios de diseño y hasta 23 nuevas cajas autopago

La tienda de Primark situada en el centro comercial Puerto Venecia de Zaragoza ha reabierto sus puertas tras completar un proceso de renovación integral, actualizando su diseño y servicios.

La actuación forma parte del plan de inversión de 85 millones de euros anunciado recientemente por la compañía para España y Portugal.

Según la empresa, esta apuesta refleja su compromiso con ambos mercados y con la mejora de la experiencia de compra para clientes y trabajadores.

La renovación realizada en Zaragoza se suma a las actuaciones llevadas a cabo por la cadena en el país, siendo el decimoséptimo proyecto de remodelación ejecutado por Primark en España durante los dos últimos años.

El establecimiento fue inaugurado en 2012 y fue la primera tienda de la firma en la capital aragonesa. Dispone de nada menos que 5.000 metros cuadrados de superficie comercial.

Entre las novedades incorporadas destacan una decoración actualizada, nueva señalización, escaparates renovados y probadores reformados, adaptados al diseño más reciente implantado por la compañía.

Además, la tienda cuenta ahora con 23 cajas de autopago distribuidas en sus dos plantas. De este modo, los clientes pueden elegir entre utilizar estos puntos de cobro o las cajas atendidas por personal.

Eso sí, como dejan claro desde la compañía, la oferta comercial del establecimiento mantiene las mismas líneas habituales de moda, belleza, ocio y hogar.

Primark Puerto Venecia por fuera. Primark.

La directora de Ventas de Primark en España, Esther de las Heras, destacó la importancia de esta reapertura.

"Estamos encantados de dar la bienvenida a los clientes a nuestra tienda recién renovada del Centro Comercial Puerto Venecia en Zaragoza. Cada mejora, desde la nueva decoración hasta la introducción de cajas de autopago, se ha diseñado pensando en nuestros clientes y compañeros de equipo para mejorar aún más la experiencia en tienda. También quiero dar las gracias a nuestro equipo por su gran esfuerzo, dedicación y compromiso para hacer realidad este proyecto", afirmaba.