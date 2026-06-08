El PSOE exige a Natalia Chueca que amplíe las piscinas de La Jota: "Es prioritario, hay 1 plaza para cada 133 vecinos"

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza, Lola Ranera, ha exigido a la alcaldesa Natalia Chueca que "se tire a la piscina" y que amplíe las instalaciones del barrio de La Jota.

Ha alertado que, actualmente, "hay una plaza de piscina municipal para cada 133 vecinos del distrito", ya que tal y como lo ha recordado, los vecinos de El Rabal cuentan "únicamente" con una piscina que acoge "cerca de 80.000 residentes".

Se trata de una ampliación de 3.000 metros cuadrados que se acometería, según ha explicado la portavoz, por el Parque de Oriente. "Además, daría solución a la falta de zonas verdes y equipamientos del barrio", ha señalado.

Acompañada por el concejal Horacio Royo, ha recordado que las piscinas "son auténticos refugios climáticos, que nos igualan y tienen también una parte social prioritaria para muchos chicos y chicas que no tienen en casa una climatización en condiciones".

Ha recordado que el proyecto de ampliación de las piscinas de La Jota "lleva desde 2014 en un cajón". "No es un proyecto caro y, por tanto, es prioritario para atender al número de vecinos que tiene la zona en la actualidad y también para combatir el cambio climático, debemos garantizar equipamientos deportivos y piscinas públicas para todos", ha insistido.

La llegada de más vecinos

Se trata de una ampliación que desde la Asociación de Vecinos José Oto del barrio de La Jota también señalan como "muy" necesaria. "Tenemos un equipamiento de barrio, no es un equipamiento de distrito. De forma puntual se cubre el aforo y la gente no puede entrar hasta que no sale otra persona y eso obliga a las familias o parejas con niños a irse a otras piscinas de los alrededores porque la zona que se encuentra cerca de la piscina también se llena enseguida", ha explicado Juan Antonio Andrés, presidente de la Asociación de Vecinos.

Además, los vecinos recuerdan que la nueva urbanización en la avenida Cataluña también va a suponer la llegada de más personas al barrio. "Sería interesante actuar. Solo pedimos que se haga un muro nuevo que recoja parte de la zona del Parque de Oriente a la piscina para poder ampliar los aforos", ha concluido.