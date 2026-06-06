Detienen a 24 ultras del Real Zaragoza por los altercados de los últimos partidos: les acusan de desorden público

La Policía Nacional ha detenido a 24 ultras del Ligallo por los incidentes tras los últimos partidos del Real Zaragoza en los alrededores del Ibercaja Estadio y en estadios de otras ciudades.

Durante el pasado fin de semana, los agentes arrestaron a una veintena de miembros, uno de ellos menor de edad.

En total se han llevado a cabo dos operaciones.

La primera se centra en los altercados previos al choque entre la SD Huesca y el Real Zaragoza del pasado día 26 de abril, cuando un grupo de entre 30 y 40 ultras liderados por conocidos miembros violentos del Ligallo con antecedentes por delitos cometidos en el ámbito deportivo (riñas tumultuarias, fundamentalmente), rompieron el cordón policial establecido en la 'fan zone' actuando de forma conjunta y simultánea.

Tras cruzar el cerro de San Jorge y transitar por varias calles se dirigieron directamente al Bar Vibras, lugar de encuentro de los aficionados del Huesca. Allí había varios miembros el grupo Alcorzados (grupo de ultra-izquierda), con los que existe una rivalidad deportiva y política con los miembros del Ligallo Fondo Norte (grupo de ultraderecha), siendo protagonistas ambos de varios enfrentamientos violentos en la historia reciente de encuentros deportivos entre ambos clubes.

Una vez en el lugar de concertación de aficionados del Huesca, los ultras del Zaragoza, utilizando piedras, botellas de cristal y sillas, iniciaron el hostigamiento y ataque a los aficionados del club oscense.

Esto obligó a actuar inmediatamente tanto indicativos policiales que se encontraban allí controlando a los aficionados del Huesca como a refuerzos desplazados hasta el lugar. Juntos pudieron detener el ataque e impedir que la pelea produjera consecuencias más graves para los participantes y otros aficionados que se encontraban en la zona.

Tras la intervención policial, los miembros del Ligallo que iniciaron la pelea salieron huyendo por las calles aledañas, pasando la fuerza policial actuante a controlar a los aficionados de Alcorzados para que no salieran en persecución de los primeros para continuar la reyerta.

Tras la investigación policial se han podido reconocer e identificar a 19 de los implicados, pudiendo aportar a la autoridad judicial grabaciones realizadas por los mismos agentes actuantes y las identificaciones realizadas in situ por las Unidades de Intervención Policial.

La segunda de las investigaciones, concluye que uno de los dieciocho detenidos citados, es autor también, junto a otros dos ligallos, de un delito de riña tumultuaria producida en fase posterior al partido disputado entre el Real Valladolid y el Real Zaragoza el 9 de mayo.

En esta ocasión, los hechos ocurrieron en las inmediaciones del Estadio José Zorrilla. Concretamente, en la entrada del centro comercial Carrefour de Parquesol, donde se produjo una pelea entre ultras de ambos equipos que se saldó con dos policías y una menor de edadheridos.

De los 20 detenidos citados, el menor fue puesto a disposición de sus padres y remitido el atestado a Fiscalía de Menores de Huesca. Además, diez de los ligallos sin antecedentes policiales fueron puestos en libertad tras realizarse la pertinente reseña policial y los nueve restantes, miembros violentos con antecedentes desfavorables por delitos similares, fueron puestos a disposición de Plaza 1 de la Sección de Instrucción de Zaragoza en funciones de guardia.

Estas detenciones se unen a otras cuatro efectuadas el sábado 17 de mayo como colofón a dos investigaciones realizadas también en paralelo.

La primera, dirigida a identificar a un individuo autor de los delitos de acoso y amenazas a directivos y futbolistas del Real Zaragoza y las familiares de estos últimos.

Estos delitos fueron cometidos además de por el detenido, por al menos otros siete miembros del grupo ultra, que actuaron de forma simultánea y coordinada.

No obstante, no se ha podido identificar a los mismos debido a las medidas de seguridad que adoptaron durante la perpetración de las pintadas vandálicas con mensajes vejatorios y amenazadores realizadas en las Oficinas del Club y los domicilios y negocios de un directivo y varios jugadores de la primera plantilla del Real Zaragoza y que materializaban las amenazas vertidas por el individuo si identificado y detenido, quien además había acosado en las cercanías de sus domicilios en Cuarte de Huerva a varios futbolistas, además de amenazar en nombre del grupo ultra al resto de la plantilla.

Por otra parte, como resultado de la segunda investigación, este mismo detenido también fue acusado junto a otro ligallo ser autores de un delito de atentado contra agentes de la autoridad y de desórdenes públicos.

La Policía detalla a través de un comunicado cómo al menos 30 miembros del Ligallo Fondo Norte, de forma premeditada, simultánea y coordinada, y escondidos bajo el puente de la autovía de la A-2 para no ser detectados por los medios aéreos que normalmente despliega la Policía Nacional durante los dispositivos de seguridad de partidos de futbol, invadieron de forma sorpresiva la calzada instantes antes del paso de la caravana compuesta por el autobús del Real Zaragoza y dos furgones de las Unidades de Intervención Policial (UIP) que lo escoltaban hasta el estadio.

Esta invasión se realizó al tiempo que se prendían artefactos pirotécnicos, lo que provocó una fuerte humareda. Estos hechos y el antecedente del apedreamiento del autobús del Real Zaragoza por parte de un aficionado del Real Zaragoza el pasado día 28 de marzo con ocasión del Real Zaragoza – Burgos CF, motivaron la actuación inmediata de los indicativos de UIP para hacer retroceder a los ultras y permitir el paso del convoy hasta el estadio con seguridad.

Durante esta intervención es cuando contra los agentes y la furgoneta de la UIP, los ultras lanzaron varios objetos, además de ser golpeado uno de los agentes por el primero de los detenidos citados, utilizando para ello una bandera con un mástil rígido que portaba, lo que le provocó un fuerte dolor y lesiones con pronóstico leve.

Por los desórdenes públicos relatados se imputó igualmente como investigado al líder del Ligallo Fondo Norte, por entender la instrucción policial tras la investigación que el mismos es responsable penalmente por ordenar, autorizar o al menos facilitar los altercados desarrollados por un gran número de miembros de su grupo, aunque no se pudiera demostrar su presencia física en ese lugar en el momento de los hechos.

Todas las acciones delictivas probadas en los diferentes atestados policiales, además de constituir la comisión de los delitos de desobediencia grave, riña tumultuaria y desórdenes públicos son constitutivos de infracciones en aplicación de la ley la Ley 19/2007 de 11 de julio, contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte, por lo que los agentes actuantes van confeccionar en los próximos días las correspondientes actas para suscitar el inicio del procedimiento administrativo, para ser remitidas a través de la Oficina Nacional del Deporte, a la Comisión Antiviolencia, quien realizará una propuesta de sanción que resolverá el Delegado o Subdelegado de Gobierno del lugar de comisión de la infracción.

Además de todo esto, desde la Policía se comunica que se siguen investigando otros actos delictivos cometidos presuntamente por miembros del grupo Ligallo Fondo Norte, como los apedreamientos del autobús del Real Zaragoza, tanto el día ya citado del 28 de marzo, como el último, producido el día 2 de mayo con ocasión del partido Real Zaragoza y Granada CF.