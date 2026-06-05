Zaragoza registra casi 3.000 accidentes de tráfico en un año: estos son los 10 puntos negros de la ciudad

Imagen de archivo de un accidente en Ronda de la Hispanidad Policía Local

Zaragoza sigue trabajando en materia de seguridad vial. Aunque es una misión casi imposible llegar a la redondez de 0 accidentes de tráfico, los agentes implicados buscan disminuir al máximo estos trágicos números.

Si bien circular por las vías de la capital aragonesa a veces puede contener más riesgo ya sea por obras, situación de la calzada, velocidad o dimensión de la vía. Por lo que no todas las avenidas registran el mismo número de accidentes.

Así, se sitúa Ronda de la Hispanidad a la cabeza con un total de 62 accidentes de tráfico, según los datos de la Memoria de la Policía Local de Zaragoza.

Se trata de una gran diferencia en comparación con el año anterior cuando tuvieron lugar 34, es decir, 28 más.

Tras ella está camino de las Torres que presenta la situación a la inversa ya que durante el 2024 fue lugar de 64 siniestros, este 2025 lo fue de 48, si bien sigue en la lista alta de los puntos donde más se concentran los accidentes de tráfico.

Cerrando el 'pódium' se encuentra vía de la Hispanidad en la cual tuvieron lugar 46 accidentes, 16 más que el año anterior.

A estas tres les siguen avenida de Madrid con 45; Paseo Echegaray y Caballero con 41; avenida de Gómez Laguna, 37; avenida de Cesáreo Alierta, 36; avenida de Navarra, 30; calle de Duquesa Villahermosa, 29; y el Coso con 28, cerrando así las diez vías con más siniestros.

A pesar de que estas son las calles que más accidentes registran, otras son las vías donde se han registrado los siniestros con víctimas que presentaban mayor gravedad.

La avenida de Gómez Laguna fue la vía donde más víctimas graves se registraron en 2025 con 6. Le sigue avenida de Cataluña con 5 y calle Duquesa Villahermosa con 3.

El resto de vías que entran dentro del top 10 tuvieron dos personas heridas de gravedad en todo el año y entre ellas se encuentra calle de Corona de Aragón, Valle de Broto, calle de Fray Julián Garcés, entre otras.

Descienden los accidentes

El cómputo general, Zaragoza muestra un posible camino de descenso, pero se mantiene relativamente estable en cuestión de número de siniestros viales.

La capital aragonesa ha registrado un total de 2.998 accidentes de tráfico en este último 2025, según los datos de la Memoria. Esto supone un descenso en comparación con 2024 de 62 siniestros, aunque aún queda trabajo ya que sigue estando por encima de la media de los últimos cinco años (2.772).

Durante 2025, lamentablemente se cifran 4 fallecidos a causa de estos, suponiendo dos más que el año anterior. En el resto, disminuye ya que se registraron 894 siniestros con lesión frente a los 919 de 2024. La misma tónica ocurre con las víctimas de carácter grave que hubo 104 (132, en 2024) y leve 994 (995).