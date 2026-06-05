Así son las nuevas viviendas de alquiler asequible en Zaragoza: pisos de hasta 4 habitaciones por 414 euros al mes

Fachada del edificio de viviendas de alquiler asequible en la calle Mercurio, en el barrio de Valdefierro. E.E Zaragoza

Pisos de uno, dos, tres y cuatro dormitorios con amplias terrazas, garajes y trasteros. Así son las viviendas de alquiler asequible ubicadas en la calle de Mercurio, en el barrio de Valdefierro, que el Ayuntamiento de Zaragoza ha impulsado junto a otras 366 que se ubicarán en otras zonas de la ciudad para finales de 2026.

Las primeras 78 viviendas se adjudicarán este mismo verano a través de un proceso de sorteo totalmente público y transparente.

Estas se convertirán en el hogar de 300 zaragozanos y estarán distribuidas en tres edificios: dos en Valdefierro (calle Argos 8 y calle Mercurio 24-26) y uno San José (calle Miguel Servet 202).

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha anunciado estos avances esta misma mañana durante su visita al barrio de Valdefierro.

La regidora ha conocido el resultado de uno de los primeros edificios que se someterán en unas semanas a un proceso público de adjudicación, concretamente el situado en la calle Mercurio 24-26, compuesto por 18 pisos, cuyo inmueble cumple altos niveles de eficiencia energética y las viviendas se caracterizan por ofrecer estancias conectadas, accesibles y luminosas, disponiendo de climatización aerotérmica y ventilación mecánica.

Proceso

El proceso lo ejecutará, como marca la normativa del programa europeo, la promotora de estos inmuebles y contará con una comisión mixta de seguimiento donde estarán presentes las administraciones públicas.

"Será un proceso transparente, público, publicitado y en igualdad de condiciones para todos los ciudadanos, que se ejecutará mediante sorteos públicos con certificación notarial entre los solicitantes y la consiguiente adjudicación", ha detallado Natalia Chueca. Toda la información y criterios concretos se expondrán en la plataforma digital creada y se podrán atender todas las dudas de manera presencial tras solicitar cita previa mediante teléfono.

Primero se expondrán las bases con los requisitos; después se abrirá un periodo de solicitud; y a continuación se hará el sorteo público, la revisión de los requisitos entre los afortunados y la adjudicación final. Se generará, además, una lista de espera o reserva asociada a cada sorteo para futuras vacantes.

El objetivo es que estas primeras 78 viviendas (41 en la calle Argos, 18 en la calle Mercurio y 19 en la calle Miguel Servet) puedan entregarse a partir ya de este verano, si no existen contratiempos con la conexión de servicios y suministros de terceros, y continuar de manera progresiva con el reparto de las otras promociones restantes.

Interior de una de las viviendas en la calle Mercurio, en Valdefierro. E.E Zaragoza

Son viviendas de alquiler asequible, es decir que se adaptan conforme al esfuerzo financiero de los hogares de tal forma que la renta de las vivienda y sus anejos, incluidos los gastos de comunidad, no superarán el 30% de los ingresos brutos de la unidad de convivencia.

Del mismo modo, no podrán optar a ellas las unidades familiares que tengan ingresos que superen 4,5 IMPREM ponderado: actualmente, para una unidad familiar de un único miembro ese listón se sitúa en 42.000 euros y para una unidad familiar con dos miembros o más miembros está en 54.000 euros. Estas rentas están tasadas en la normativa aragonesa de vivienda calificada.

Por otra parte, hay que recordar que la distinta tipología de los 384 pisos creados intenta dar cobertura a la casuística y variedad de unidades familiares en la ciudad y sus posibles condiciones. "Hay pisos adaptados que se reservarán para personas con movilidad reducida, de igual manera que si un piso tiene capacidad para seis u ocho residentes no se asignará a una única persona, ya que sería infrautilizar los recursos y espacios", ha querido ejemplificar la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca.

En el caso de las 59 viviendas que suman los edificios de las calles Mercurio y Argos, serán pisos de 1, 2, 3 y 4 dormitorios (con 50 garajes y 59 trasteros), de los cuales 3 viviendas están adaptadas para personas con movilidad reducida y 1 vivienda está adaptada para familias numerosas. Mientras que en el caso del edificio de Miguel Servet 202, serán 19 viviendas de 1, 2 y 3 dormitorios (con 19 trasteros), de las cuales una vivienda está adaptada para personas con movilidad reducida.

Cuotas

Respecto a las cuotas de alquiler mensual, variarán según los metros cuadrados de cada vivienda, así como los de garajes y trasteros asociados, si bien no incluyen los gastos de comunidad. En el caso de Argos y Mercurio está fijado un precio mensual de 7€/m2 en vivienda y 4,20 €/m2 garajes y trasteros.

Y para el edificio de Miguel Servet 202 serán de 6,80€/m2 en pisos y 4,08€/m2 trasteros.

Por ejemplo, en el edificio de Argos se traduciría en una horquilla, según tamaño de piso y anexos, que va entre los 440 y los 846 euros mensuales, y en el de Mercurio entre 414 y 548 euros mensuales. Mientras, en el de San José, la horquilla de cuota mensual de alquiler se sitúa entre 365 y 673 euros.

Colaboración publico-privada

La fórmula elegida es la colaboración público-privada mediante la fórmula del derecho de superficie durante 50 años, prorrogable de 75 años destinadas a la VPA de conformidad con la normativa vigente que regula los programas de ayuda en materia de rehabilitación residencial y vivienda social. Las empresas adjudicatarias de estos proyectos han desarrollado estos inmuebles de alta calidad arquitectónica, con los sellos Passive Haus, LEED, BREEAM o WELL, y se encargarán ahora también de la gestión del mantenimiento y la explotación.

Las 384 viviendas están distribuidas por los distritos de San José, con 58 viviendas en dos parcelas de la calle Miguel Servet; de Las Fuentes, con la promoción de 112 pisos en el paseo Vicente Cazcarra; del El Rabal, con los 24 pisos a través de una cooperativa en el camino Torrecillas; y de Valdefierro, con las 190 viviendas que se reparten por las calles Mercurio, Andrómeda, Piscis, Júpiter, Osa Menor, Argos y Venus.

Entre 2023 y 2026 se han culminado todas estas 384 viviendas de alquiler asequible financiadas con fondos Next Generation asimiladas en una Fase I de reparto de los Fondos en la Comunidad Autónoma de Aragón. Estas viviendas representan el 2,35% del objetivo nacional del Programa 6 y el 81,3% del hito autonómico de Aragón. Con ello, Zaragoza ha cumplido con el objetivo señalado en el plazo establecido, habiendo sido reconocida su labor en la gestión de los fondos europeos por los técnicos responsables de la tramitación del programa en el Ministerio de Vivienda.