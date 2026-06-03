Zaragoza mejorará la accesibilidad al barrio Oliver y pacificará el entorno de Alfredo Nobel por 250.000 euros

El barrio Oliver mejorará la accesibilidad y la seguridad vial. El Ayuntamiento de Zaragoza comenzará la reforma de la calle Alfredo Nobel, en la que se ampliarán las aceras en la conexión con Vía Hispanidad y se renovarán las tuberías del subsuelo.

El proyecto cuenta con un presupuesto estimado de 250.000 euros y tiene como objetivo principal "hacer las aceras más anchas y accesibles, garantizando un mínimo de 2 metros de anchura libre de obstáculos en todo el recorrido". Así lo ha explicado la alcaldesa, Natalia Chueca, durante su visita a la zona esta mañana.

Una de las mejoras más ostensibles se producirá en la esquina de bajada con la calle Newton (en la acera del colegio), que actualmente presenta estrecheces severas y una farola que impide el paso seguro de sillas de ruedas o carritos. Esta farola será desplazada mediante un retranqueo del bordillo.

Además, se adecuarán las entradas a la calle de Pilar Aranda y se reperfilará el tramo final en la intersección con la calle Ángela Bravo Ortega, mejorando los espacios de cuatro pasos de peatones.

Para ganar este espacio peatonal vital, la reordenación del tráfico supondrá la supresión de uno de los dos carriles de bajada actuales, manteniendo un carril de entrada y otro de salida en la vía.

De manera paralela, el Consistorio aprovechará "la apertura de zanjas para realizar la necesaria sustitución del último tramo importante de tubería de agua de la zona. Se retirará la actual conducción de fibrocemento para instalar una nueva tubería de fundición dúctil de 500 mm de diámetro, garantizando así la calidad y eficiencia del suministro", ha añadido Natalia Chueca.

Con el objetivo de minimizar las molestias a los vecinos y a la comunidad educativa, las obras tienen un plazo de ejecución inferior a los dos meses. Los trabajos comenzarán en verano y la meta es que las mejoras en la calle estén completamente operativas con el curso escolar, si bien los tiempos de actuación varían según las incidencias de última hora y otras planificaciones que deban atender en la ciudad los servicios de Conservación de Infraestructuras.

No obstante, se espera una buena agilidad y coordinación, dado que la contrata de Conservación de Infraestructuras en la zona es la misma tanto para la renovación de la red de agua como para la pavimentación de aceras. Durante las próximas semanas, Infraestructuras se coordinará con el área de Movilidad para definir el replanteo definitivo, la posible modificación de paradas de autobús, las canalizaciones semafóricas y la ocupación de carriles durante la obra.

"El espacio público es el lugar del día a día de miles de ciudadanos. Es la acera sin barreras por la que transita una persona mayor con seguridad, es el entorno escolar pacificado que protege a las familias, y es la red subterránea que asegura los servicios esenciales sin interrupciones", ha dicho la regidora

Esta intervención "tiene un marco especial dentro del proyecto de pacificación de los entornos escolares de toda la ciudad que desde el Gobierno hemos impulsado a través de la Oficina de Planificación y Diseño de la Movilidad", ha recordado Natalia Chueca.

Este ambicioso plan, coordinado con Infraestructuras, Policía Local y el Gobierno de Aragón (a través de ARASAAC para la accesibilidad cognitiva), busca mejorar progresivamente la seguridad de los escolares. Hasta la fecha, Movilidad ya ha estudiado al menos 10 colegios.

Las medidas estándar de este plan incluyen acciones de todo tipo como elevación de pasos peatonales al nivel de las aceras; ampliación de aceras y creación de "orejetas" en los cruces; reducción de la velocidad máxima a 20 km/h en vías anexas a los centros; o la instalación de pasos de peatones inteligentes y balizas luminosas en vías de gran circulación, entre otros aspectos.