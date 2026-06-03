El abandono de las playas de Zaragoza se agrava a la espera de una resolución judicial: "Parece el plató de Supervivientes"

El paso del tiempo cada vez hace más mella en una de las concesiones más populares (y ruinosas) del recinto de la Expo 2008. Las playas de Zaragoza sufren un olvido que es más que visible para todo aquel que pasee por la zona.

Desde el verano de 2024 este complejo tropical no ha vuelto a abrir sus puertas. Como consecuencia, las malas hierbas y la vegetación han crecido a sus anchas dejando una imagen que recuerda casi a una selva, pero en medio de la ciudad.

De su degradación han vuelto a hablar desde la asociación Legado Expo Zaragoza. En sus redes sociales han publicado el estado actual de las instalaciones, denunciando que prácticamente parece "el plató de Supervivientes, un bosque o toda una ampliación del 'Zaragoza Florece' sin control".

Pero, para comprender la situación de abandono que sufren las playas, uno debe remontarse a marzo de 2022 cuando el Ayuntamiento de Zaragoza anunció la cesión de la concesión del Centro Deportivo Municipal Playa Expo a la empresa Estudios Técnicos del Ocio, S.L ( grupo que gestiona el Parque de Atracciones, es decir, de la Familia Morte).

Aunque para ese traspaso, el Ayuntamiento de Zaragoza estableció una condición esencial: la nueva empresa encargada debía hacer una serie de inversiones, valoradas en 724.226,60 euros, que la anterior concesionaria había cumplido a medias (un informe pericial demostró que se habían invertido solo 219.091 euros).

Estas inversiones eran imprescindibles para frenar el deterioro de las infraestructuras y garantizar la seguridad y calidad del espacio. Sin embargo, cuando Morte asumió la concesión, mostró reticencia a cumplir con esta obligación.

Las playas de Zaragoza, en la actualidad. E.E Zaragoza

Ante la negativa, el Ayuntamiento instó a la empresa a hacer frente a la condición y a realizar las inversiones necesarias para evitar que las instalaciones siguieran deteriorándose.

Tras la desestimación de su recurso, la empresa acudió a los tribunales. Tanto el Ayuntamiento como el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo respaldaron la exigencia de la inversión, por lo que la empresa lo volvió a intentar ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón, que todavía está pendiente de resolución.

Mientras esperaba la decisión del tribunal, la empresa comunicó en mayo de 2024 que renunciaba a la cesión de la concesión porque, según lo expuso al Consistorio, no disponía de la capacidad económica necesaria para asumir la inversión exigida.

Sin embargo, mantuvo abierto el recurso judicial y, ante esta situación, el Ayuntamiento acordó suspender la tramitación de la renuncia hasta que el TSJA resuelva la apelación.

Y es cuando llegamos al 2026, con las playas paralizadas y sufriendo un deterioro más que visible. Aunque la intención del Gobierno municipal es recuperar este espacio (una vez se haya resuelto todo el lío judicial) y el resto de concesiones fallidas de la Expo 2008.

2028

La intención es darle la vuelta a las instalaciones de cara al 2028, con motivo del 20 aniversario de la Exposición Universal. Prueba de ello son el Canal de Aguas Bravas -que se abrirá en septiembre de este año bajo la gestión de Océano Atlántico- o el centro de Hípica y el parque Multiaventura -cuyas instalaciones fueron desmontadas hace unos meses para reconvertir la zona en un espacio verde-.

Sin embargo, todavía son muchos los espacios pendientes de recuperar y rehabilitar. Entre ellos, el pabellón de ceremonias, el centro deportivo Soccer World, las playas de la Expo, el quiosco Luna Nueva, el minigolf, el spa Ranillas, el pabellón de celebraciones, el quiosco del Acueducto, el huerto o la zona infantil.

Muchas de estas concesiones, además, continúan inmersas en procesos judiciales para poner fin a negocios que nunca llegaron a consolidarse. Como es el caso de las playas de la Expo o el Soccer World, dos de los proyectos más problemáticos heredados de la Expo 2008.