La presidenta de ARAME asiste con FEDEPE a un diálogo sobre mujeres empresarias con la Reina Letizia

El Palacio de la Zarzuela ha recibido esta mañana a una delegación de la Federación Española de Mujeres Directivas, Ejecutivas, Profesionales y Empresarias (FEDEPE) que ha podido mantener una audiencia con S.M. la Reina Letizia.

Allí han acudido 19 presidentas de las asociaciones que conforman FEDEPE, entre las que se encontraba la presidenta de la Asociación Aragonesa de Mujeres Empresarias y Profesionales ARAME, Olga Pinilla.

ARAME es una entidad sin ánimo de lucro que busca mejorar la sociedad desde la perspectiva de las mujeres empresarias, generando riqueza y empleo y visibilizando a la mujer en la empresa. Forma parte de FEDEPE, una organización sin ánimo de lucro que reúne a diversas asociaciones de mujeres empresarias.

Pinilla ha destacado de este encuentro que las presidentas han podido mantener un diálogo muy enriquecedor con S.M. la Reina, que estaba “muy informada sobre las asociaciones y lo que estamos haciendo”.

“El trato de doña Letizia ha sido muy cercano, es una persona que se nota que se prepara muchísimo”, ha señalado Pinilla.

Con ella han podido hablar de las dificultades que tienen las mujeres para llegar a puestos de responsabilidad en las empresas, de todo lo que queda por hacer y del papel de la sociedad en ese camino que aún hay que recorrer. Especialmente en lo que se refiere a los roles de la mujer en los cuidados, que todavía no se han conseguido modificar.

Según Pinilla, S.M. la Reina Letizia ha querido poner en valor y agradecer a las asociaciones la labor desinteresada que hacen en paralelo a sus trabajos en sus empresas. Además, ha querido prestarse a colaborar con FEDEPE en futuros eventos e iniciativas.