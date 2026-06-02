El Ayuntamiento multa con 2.000 euros a una de las pizzerías más famosas: este es el motivo de la sanción

El abanico de sanciones puestas a bares, restaurantes y discotecas en Zaragoza no para de ampliarse. Las multas por incumplir la normativa van desde exceder el horario permitido, hasta no contar con la licencia para abrir o causar molestias y ruidos a los vecinos.

Y las sanciones por estos motivos pueden llegar hasta las cuatro cifras. Ejemplo de ello es el famosísimo restaurante italiano Papa John's, que se enfrenta a una multa de 2.000 euros, según se señala en la gerencia de Urbanismo celebrada este lunes en el Ayuntamiento de Zaragoza.

Se trata de una compañía de franquicias de restaurantes de pizza estadounidense y es, junto con un par más, una de las más famosas del mundo. Pero ser conocido, no implica que no se cumplan las reglas del juego.

Y, precisamente, uno de los restaurantes de la marca en Zaragoza habría sido pillado por las autoridades municipales superando el nivel de ruidos permitidos.

Concretamente, sobrepasó el volumen en 3,83 decibelios y por ello tendrá que asumir una sanción de 2.000 euros, tal y como se señala en el orden del día de la gerencia de este lunes.

Por molestias y ruido también podría ser sancionada una de las discotecas más populares de Zaragoza. La gerencia de este lunes ha iniciado un procedimiento sancionador a la sala de fiestas Oasis, ubicada en calle de Basilio Boggiero.

Según se señala, el local habría sobrepasado el límite de ruidos permitido en 1,1 decibelios y en 0,43 decibelios.

Quejas por el ruido

Hace tan solo unos meses los vecinos del entorno de la discoteca alzaron la voz ante las molestias que les causaba la música y el ruido procedente del local a altas horas de la madrugada.

Así lo denunciaron a este diario algunos residentes, que reclamaban que, desde hace un año y medio, el local ha intensificado su actividad nocturna también entre semana hasta el punto que "las vibraciones se sienten en las casas".

El malestar derivó en una recogida de firmas entre los vecinos afectados y comenzaron a estudiar cómo emprender acciones legales conjuntas (respaldados por la asociación Stop Ruido Zaragoza). Algunos incluso ya habían iniciado procedimientos judiciales para solicitar "medidas cautelares y posibles indemnizaciones por daños y perjuicios".

Y es que tal y como lo testificaron, muchos residentes han sufrido consecuencias físicas y psicológicas derivadas del ruido continuado y las vibraciones provocadas por la música. Según relataron, varias personas fueron incluso atendidas por sanitarios por sufrir ataques de ansiedad y otros recurrieron a tratamiento médico para poder dormir.