Zaragoza, a 1 año de elecciones: Chueca busca culminar los grandes proyectos con una oposición que no lo pondrá fácil

Queda un año para que los zaragozanos vuelvan a las urnas. En mayo de 2027 se celebrarán las elecciones municipales en toda España, por lo que, ahora sí, comienza la cuenta atrás.

Será un calendario de comicios distinto, pues las autonómicas -al haberse adelantado- no tocarán (en principio) hasta el 2030 y, por primera vez en décadas, no coincidirán ambas citas.

Podría ser que cuadraran las generales, aunque tal y como están las cosas a nivel nacional podría ser que, también, que la fecha sea más pronto que tarde.

Independientemente del resto de lares, lo cierto es que en Zaragoza el ambiente ya es preelectoral.

Natalia Chueca buscará el tercer Gobierno consecutivo del PP en la capital aragonesa. Algo que intentará evitar un PSOE que, por lo que parece, está en busca de un mirlo blanco.

Las urnas volverán a servir para medir la temperatura de Vox, al alza en las en las autonómicas, o si Zaragoza en Común consigue mantenerse. Chunta Aragonesista aspira a ocupar su lugar, si aprovecha el 'efecto Jorge Pueyo' para colarse en el Ayuntamiento de Zaragoza.

Si bien en octubre del 2025 la encuesta de SocioMétrica para EL ESPAÑOL DE ARAGÓN le daba la mayoría absoluta a Chueca, moviéndose el PP en una horquilla de entre 15 y 16 concejales, los de Abascal y el voto joven podrían complicar los planes de la actual regidora, ya que podrían ganar hasta dos concejales (frente a los tres actuales, tras la salida de Julio calvo y la incorporación de Marisa Gaspar como no adscrita).

Peor escenario se planteaba para la formación que lidera Elena Tomás, que podría mantener su representación o quedarse con un único edil. La encuesta señalaba que ZEC rozaría peligrosamente el umbral del 5%, el mínimo para tener representación en la plaza del Pilar.

A este posible horizonte habría que sumarle otro factor: el crecimiento de la ciudad. Zaragoza se encuentra al límite de pasar los 700.000 habitantes (según el INE, el 1 de enero del 2025 ya se alcanzaron los 693.000). Esta cifra supondría, entre otras cosas, que en el salón de plenos se ganarán dos sillones más.

Partido Popular

Desde el PP dicen tener la convicción de que, con el Gobierno de Chueca, "Zaragoza está viviendo una transformación profunda". Claro está que la alcaldesa y su equipo trabajan con la mirada puesta más allá del 2027, siguiendo el camino de un proyecto de ciudad a largo plazo que comenzó hace ya tres años, tras coger el relevo de Jorge Azcón.

Centran así el recorrido hasta los comicios con una hoja de ruta marcada por tres grandes proyectos, todavía en proceso: La Nueva Romareda, Distrito 7 y la regeneración del río Huerva, a los que se suman actuaciones estratégicas como el entorno del Portillo.

Proyectos que en las últimas semanas han estado en el ojo del huracán, por el tirón de orejas de la Cámara de Cuentas a la operación Romareda y las tan cuestionadas adjudicaciones de Giesa, al menos por parte de la oposición.

Entre otras cuestiones, Chueca tiene también que completar las reurbanizaciones de grandes vías como avenida Valencia, el Coso y la plaza San Miguel o Pedro Cerbuna, entre otras, que llegan a sumar 35 calles y una inversión de 64 millones.

Todo esto unos deberes que el Gobierno municipal quiere dejar hechos antes de mayo del año que viene y con el compromiso de devolver a Zaragoza "el esplendor y el liderazgo que perdió durante los años de gobiernos de izquierdas".

PSOE

Los socialistas aún tienen que decidir quién será su candidato dentro de un año, en medio de varias tensiones internas entre los aún 'lambanistas' y afines a Alegría.

Mientras deshojan la margarita, ponen su mirada en la alcaldesa. Dicen que está más centrada en "grandes pelotazos urbanísticos, en la privatización de servicios y en su imagen pública que en resolver los problemas cotidianos de los barrios", donde destacan carencias en "movilidad, equipamientos y servicios públicos".

La Nueva Romareda seguirá marcando el debate político en Zaragoza. Aunque el PSOE defiende desde hace años la necesidad de un nuevo estadio, critica "la falta de transparencia del proyecto" e insiste en que "el PP aseguró en campaña que no tendría coste para los ciudadanos".

De ahí saltan a los "pelotazos urbanísticos", esos que dicen que "buscan favorecer a promociones privadas y pisos de lujo en suelo público, en lugar de impulsar la vivienda asequible". Tampoco se muestran contentos con los "eventos y fanfarrias de la alcaldesa", sobre todo porque "se prioriza frente a las necesidades reales de los vecinos, pese a contar con el presupuesto más alto de la historia". ¿Su valoración final? "Un suspenso a la gestión del PP".

VOX

Desde Vox, ya sin Julio Calvo y con la duda de si Eva Torres les encabezará en mayo de 2027, tienen pensado recorrer este año manteniendo una oposición "útil" y "constructiva" al Gobierno del PP, basada "en el control de la gestión municipal y en propuestas centradas en los barrios".

La formación trabajará enfocado en "mejorar la calidad de vida de los vecinos y en supervisar el cumplimiento de los acuerdos alcanzados con el Ejecutivo local".

Aunque ahora, con la salida de su "mentor" y la sorpresa de una concejal tránsfuga, lo tendrán un poco más complicado a la hora de exigir. Al menos durante este año, mientras Marisa Gaspar tenga el voto que Natalia Chueca necesita para sacar mayoría en el pleno, sin necesitar a los de Abascal.

Eso sí, Torres remarca varios asuntos pendientes -o "escollos"- fruto del pacto entre Vox y PP para cerrar los presupuestos de este ejercicio: la reducción del gasto municipal y cambios en la Zona de Bajas Emisiones. Además, Vox sitúa entre sus prioridades cuestiones como "la seguridad, la limpieza, la movilidad sin restricciones y el equilibrio entre nuevas viviendas y equipamientos en los barrios".

Dicen mirar también hasta Arcosur, donde reclaman mejoras en infraestructuras y transporte, pero su preocupación esta dirigida a "las consecuencias de la inmigración ilegal en algunos barrios de la ciudad". Este último, un asunto sobre el que aseguran que seguirán planteando iniciativas.

Zaragoza en Común

Desde Zaragoza en Común aseguran que, de aquí a las elecciones de 2027, centrarán su trabajo en los retos que afectan "a la mayoría social de la ciudad", reivindicándose como una alternativa al modelo basado en "grandes proyectos y anuncios".

No se cierran a caminar solos hasta los comicios. De hecho le tienden la mano a Chunta y mantienen "la misma posición" que en 2015, 2019 y 2023, defendiendo "la construcción de una candidatura amplia que agrupe a las distintas fuerzas de izquierdas con el objetivo de ofrecer una alternativa de gobierno y devolver la ciudad a la gente".

Entre las prioridades bajo las que trabajarán está poner a los barrios en el centro de la acción política, mediante la participación ciudadana. Defienden que Zaragoza es "una ciudad mejor gracias al trabajo desarrollado durante décadas por el movimiento vecinal" y critican que el Ejecutivo de Natalia Chueca "ningunea y desprecia" a estas entidades.

También consideran importante la adaptación de la ciudad al cambio climático. La formación reclama "más zonas de sombra, incremento del arbolado urbano, creación de refugios climáticos, adaptación de centros educativos y protección de los espacios verdes".

Y la vivienda, aseguran, se mantiene también como una de sus principales preocupaciones. Zaragoza en Común apuesta por utilizar "todas las herramientas contempladas en la Ley de Vivienda, incluida la declaración de zonas tensionadas allí donde sea necesario para limitar el precio de los alquileres" y que los ingresos procedentes de la venta de suelo municipal se destinen "íntegramente" a ampliar el parque público de vivienda asequible y social.