Zaragoza ya vigila una de sus calles más conflictivas: estas son las nuevas cámaras que grabarán por seguridad

Ya es oficial. La calle María Lostal de Zaragoza cuenta, desde este martes, con mucha más seguridad.

Tras meses de espera, las dos cámaras de videovigilancia ya funcionan -al fin- con todas las de la ley. Estos aparatos se instalaron en julio de 2025 a la altura del 21 y 28 de la calle, un trabajo que corrió a cargo de la empresa Orbe S.L por un total de 14.459,50 euros.

Pero desde que se colocaron en la zona, hasta que se han conectado, han pasado varios meses. ¿El motivo del retraso? Varios factores.

En primer lugar, todas las cámaras de videovigilancia que se coloquen en la ciudad deben pasar por la comisión de Garantías de Videovigilancia.

Esta -conformada por la Delegación del Gobierno, el Ayuntamiento de Zaragoza, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y Policía Local- fue la encargada de dar el visto bueno a los dispositivos y autorizar su puesta en marcha.

Aunque, los procesos burocráticos no acabaron aquí. Para que se enciendan las cámaras, todavía faltaban varios pasos por dar: el 'ok' por parte delTribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) y, además, pasar de nuevo por la comisión de videovigilancia.

No obstante, no siempre es necesario dar estos pasos. Ejemplo de ello fueron las cámaras instaladas en la calle Delicias, ante las que el Consistorio solicitó que, una vez el TSJA diera el visto bueno, estas se activaran de manera inmediata para no tener que demorar su puesta en marcha durante más tiempo.

Pero es que, además de todos los trámites señalados, estas cámaras tuvieron algunas complicaciones técnicas. Por ejemplo, al estar a una determinada altura de la vía, era necesaria la pixelación de algunos de los domicilios.

Más videovigilancia

Estos dispositivos se suman a los instalados en los barrios del Gancho, Oliver, Delicias y en la calle de Doctor Cerrada, así como a los 13 que se han colocado en las entradas de la plaza del Pilar (aunque, por ahora, estos solo sirven para controlar el aforo durante grandes eventos).

Una apuesta por la videovigilancia no se termina aquí. En la ribera del río Huerva se han instalado unas 50 cámaras para vigilar la zona de posibles robos o vandalismos. Además, el Ayuntamiento está preparando un megacontrato de videovigilancia para implantar en todos los barrios de la capital este tipo de dispositivos de seguridad.

Hasta ahora, la colocación de este tipo de cámaras se hacía por zonas y con un independiente contrato en cada caso. Con este contrato se pretende llevar a cabo una única licitación que englobe todos los sistemas de videovigilancia que se implanten en los barrios de la ciudad.

Eso sí, como hasta ahora, las cámaras serán ubicadas en los puntos donde hayan sido demandados por los vecinos, mediante la Junta de Distrito, o los comerciantes que lo hayan solicitado.