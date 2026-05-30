Las cámaras instaladas en las zonas más conflictivas de Zaragoza ya han sido revisadas 53 veces para esclarecer delitos

Una cámara de conteo y futura de videovigilancia en la plaza del Pilar de Zaragoza E. E.

Zaragoza cuenta con 44 cámaras para vigilar sus calles. Todas ellas están ubicadas en los puntos más conflictivos de la ciudad: Pignatelli (4), San Pablo (8), Oliver (2), Delicias- Jardín Vertical (6) y Doctor Cerrada (24).

Una red de videovigilancia en sus calles que ya se ha ampliado con otros dos aparatos en la calle María Lostal, que se han puesto en funcionamiento esta misma semana.

Sin contar con las dos nuevas incorporaciones, las cámaras de videovigilancia -instaladas bajo autorización de la Delegación del Gobierno- han registrado solo durante 2025 un total de 53 requerimientos por parte de la Policía Local. Es decir, que se ha necesitado revisar las grabaciones para esclarecer algún delito.

La zona con mayor número de peticiones registradas ha sido en la calle San Pablo (en el Gancho), donde las ocho cámaras instaladas generaron 18 solicitudes policiales a lo largo del año. Además, estas fueron las primeras en instalarse en la ciudad en el 2021.

Le sigue el entorno de Doctor Cerrada, que cuenta con 24 dispositivos de vigilancia y acumula 16 solicitudes.

En la calle Pignatelli, también en el Gancho, se registraron 13 peticiones. En el barrio Oliver, donde existen dos cámaras operativas, se han contabilizado tres solicitudes policiales.

La misma cifra se produjo en el entorno de Delicias-Jardín Vertical, donde las seis cámaras instaladas también fueron objeto de tres requerimientos por parte de las autoridades policiales. Cabe recordar que las instaladas en la calle Delicias se sumaron hace tan solo unos meses.

Exactamente, no comenzaron a grabar hasta julio del 2025 por lo que, a diferencia del resto, estas solo estuvieron activas la mitad del ejercicio.

Estos aparatos, además, cuentan con inteligencia artificial (IA) y son capaces de detectar comportamientos sospechosos. Eso sí, la información es anónima para garantizar el respeto a la privacidad y únicamente se puede usar "a requerimiento judicial".

El sistema es modulable y ampliable, permitiendo incorporar más instalaciones a futuro. Las cámaras se conectarán a través de fibra óptica y enlazan la red del Ayuntamiento a un videograbador a modo de servidor ya instalado en el Centro de Control de la Policía Local, que recibirá las imágenes para su tratamiento y almacenamiento.

Contrato marco

El Gobierno municipal tiene pensado reforzar muchas otras zonas más. Lo hará con un contrato marco de videovigilancia, que se implantará en todos los barrios de la capital. Este cuenta con una inversión de 1,5 millones hasta 2029 de los que 250.000 euros son para 2026.

Este megacontrato, que podría estar aprobado a finales de 2026, acelerará la puesta en marcha de estos aparatos. Hasta ahora, la colocación de cámaras de videovigilancia se hacía por zonas y con un independiente contrato en cada caso. Además, estas debían pasar por la comisión de Garantías de Videovigilancia de Aragón para aprobar tanto la instalación como el uso del dispositivo.

Con este contrato se pretende llevar a cabo una única licitación que englobe todas las cámaras que se implanten en los barrios de la ciudad. Eso sí, como hasta ahora, las cámaras serán ubicadas en los puntos donde hayan demandado los vecinos, mediante la Junta de Distrito, o los comerciantes que lo hayan solicitado.

También entran dentro de este plan de seguridad las 13 cámaras que se instalarán en cada una de las salidas de la plaza del Pilar. Inicialmente, estos aparatos se utilizarán para el control de aforo para grandes eventos, como las fiestas grandes de la ciudad. Aunque desde el Consistorio ya anunciaron que en la segunda fase será cuando las cámaras instaladas se usen también para la videovigilancia en tiempo real, y no únicamente para el conteo.

Además, se sumarán las 52 cámaras que controlarán toda la ribera del río Huerva.