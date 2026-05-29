Zaragoza inicia la lucha contra la mosca negra en el río Ebro: así se reduce su presencia en la ciudad

Como cada año, con la llegada de las altas temperaturas el Instituto Municipal de Salud Pública se pone manos a la obra para evitar la proliferación de plagas en verano.

La más común es la lucha contra la mosca negra, que se ha iniciado este viernes en el río Ebro. Se trata de un tratamiento directo que busca reducir todo lo posible la presencia de este insecto, cuanto menos molesto.

Para ello se distribuye en el agua un larvicida que es inocuo para el resto de especies. Los trabajos han comenzado hoy desde la orilla y con embarcaciones con la ayuda del servicio de Bomberos.

La concejal de Medio Ambiente y Movilidad, Tatiana Gaudes, ha explicado que "haber tenido un invierno y un inicio de primavera bastante lluviosos ha hecho que el nivel de los ríos haya sido relativamente alto durante todos estos meses. Sin embargo, el ascenso de las temperaturas de estos últimos días ha favorecido el inicio de la presencia en el Ebro de macrófitos, algas en las que crecen las larvas de mosca negra. Por ahora, el Huerva y el Gállego no tienen larvas en su paso por Zaragoza. El objetivo que tenemos cada año -ha recordado Gaudes- es limitar en lo posible las molestas picaduras".



En el caso del Ebro los tratamientos se van a centrar en el tramo comprendido entre el Puente Santiago y el Puente de Piedra, que es donde se ha detectado la presencia de macrófitos y larvas. Gaudes ha explicado que "desde el Instituto de Salud Pública se va a seguir controlando esta presencia para repetir los tratamientos cuando sea necesario. En principio se seguirán haciendo con embarcaciones aunque, si el caudal del Ebro bajara mucho, sería necesario recurrir, como en ocasiones anteriores, a los drones".

Los drones facilitan la distribución del larvicida en toda la anchura del río cuando no es posible usar barcas en períodos de estiaje.

El Instituto Municipal de Salud Pública realiza muestreos cada quince días para hacer un seguimiento de la evolución, comprobar la efectividad de los tratamientos aplicados y programar nuevas intervenciones si es necesario. Además trabaja en coordinación con otras localidades de la parte alta del Gállego y el Huerva para acompasar los tratamientos y que sean más efectivos, ya que la mosca negra tiene una gran capacidad de vuelo y es necesario que otras localidades próximas actúen también en materia de prevención.

Garrapatas

La concejal de Medio Ambiente ha recordado que, además de combatir la presencia de la mosca negra, el Instituto Municipal de Salud Pública continúa, en estos momentos, con la campaña para prevenir la presencia de garrapatas en parques y zonas verdes de la ciudad. "Comenzamos a principios de mayo y hasta finales de junio se va a intervenir en más de cincuenta espacios de la ciudad y todo esto es posible porque se ha hecho un importante esfuerzo presupuestario en materia de plagas, que ronda ya los 500.000 euros", ha indicado Gaudes.



De hecho, se ha decidido ampliar las zonas de tratamiento, especialmente en el sur de la ciudad, con actuaciones en zonas verdes de Rosales del Canal, Valdespartera y Arcosur. Entre otros puntos, figuran el entorno del lago de Rosales: zonas verdes en Franz Schubert y Beethoven; los parques de El Libro de la Selva y La Razón; o entorno de calles como la de Robert Baden-Powell, fundador del movimiento Scout, o la dedicada al crítico musical Eduardo Fauquié.

También se está tratando en Salomón y la Reina de Saba o Centauros del Desierto, así como Dolmen de Tella, Patio de los Naranjos, Avenida de los Cañones de Zaragoza o la calle Refugio de Góriz, estos últimos en Arcosur.