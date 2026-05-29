El centro deportivo 'top' de Zaragoza no abrirá hasta septiembre: "Todavía hay varios detalles por pulir"

El canal de Aguas Bravas, una de las concesiones más ruinosas de la Expo 2008 y que ahora gestiona la empresa Océano Atlántico no abrirá sus puertas, por lo menos, hasta septiembre.

El centro deportivo 'top' en el que se transformarán las instalaciones "todavía tiene varios asuntos y detalles por pulir".

En el mes de abril, cuando inicialmente se anunció que el canal abriría a partir del 1 de junio, varios deportistas de la élite del piragüismo -como Salma Palacín o Xabi Etxaniz- pusieron por primera vez a prueba el canal, que llevaba años parado y abandonado.

Tras estas bajadas de prueba por aguas bravas, desde la Federación Aragonesa de Piragüismo elaboraron una lista de 'retoques' que debían llevarse a cabo antes de abrir el canal para competiciones de alto calibre.

Entre otras cosas, los trabajos se centran en la eliminación de piedras que "sobran y obstaculizan" la bajada de los deportistas por aguas bravas y otros elementos modulares que deberán ser colocados para "generar efectos de corriente para que los deportistas tengan unas dificultades añadidas en función del nivel".

Y, pese a que se trata de detalles "pequeños", la reapertura del centro tardará unos meses más de lo previsto ya que en un inicio la idea era abrir el complejo deportivo el 1 de junio. Según ha podido saber este diario, los trabajos podrían retrasarse "hasta septiembre u octubre".

Bicicletas de alquiler

La oferta de este centro deportivo 'top' va mucho más allá. No solo se quiere crear el canal más grande de Europa, sino que -tal y como avanzó este diario- la idea es algo así como acercar el Pirineo y el deporte de aventuras a Zaragoza.

Es decir, las instalaciones acogerán todo lo necesario para traer lo mejor del turismo activo a la capital, donde se podrá desarrollar este tipo de actividades acuáticas durante todo el año y no por temporadas. Entre los deportes que se podrán practicar, además del piragüismo, destacan también el kayak o el paddle surf.

Pero la oferta, según ha podido confirmar EL ESPAÑOL DE ARAGÓN, va mucho más allá. Océano Atlántico tiene previsto ampliar los deportes de montaña incluyendo el ciclismo. Por ello, el centro contará con bicicletas de alquiler para poder pasear y "disfrutar" de todo el parque del Agua.

El proyecto también contará con un espacio "más familiar y recreativo" potenciando el embarcadero -donde volverán los barquitos, aunque todavía no es seguro si serán cisnes- y la zona de aguas tranquilas. Esta zona sin embargo, al igual que el canal, se retrasará hasta septiembre porque, según trasladan fuentes de la empresa a este diario, "no tenía sentido abrir solo una parte en junio, cuando además la ciudad se queda vacía en verano".

El Kiosko, en el que se creará un bar-cafetería de comida rápida, no tendrá mayor oferta porque "la idea es que se complete esta parte con el restaurante Bocados, que esta pendiente de adjudicarse a una empresa", detallan las mismas fuentes.

Y es que, el canal de Aguas Bravas solo ha sido el principio de un proyecto más amplio del Gobierno de Natalia Chueca que busca convertir este espacio olvidado durante años en un espacio vinculado al deporte acuático, el ocio familiar y el turismo.

Prueba de ello son, además de la licitación del restaurante Bocados, otros pasos que ya se han completado como el centro de Hípica y el parque Multiaventura, cuyas instalaciones fueron desmontadas hace unos meses para reconvertir la zona en un espacio verde.