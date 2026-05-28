Zaragoza da un nuevo paso para legalizar La Torre Outlet frente a las críticas de PSOE y ZEC: "Es una chapuza"

El pleno municipal ha dado un nuevo paso para poder legalizar la situación del centro comercial La Torre Outlet. La modificación aislada del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) ha salido adelante con los votos de PP, Vox y la concejal no adscrita, Marisa Gaspar.

Este cambio supone que los suelos de Pikolín permitan ahora los usos comerciales (detalle por el que ha acumulado varias sentencias judiciales en contra). De hecho, hace poco más de un año, el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) ha dictado una sentencia en la que anula la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) realizada por el Ayuntamiento de Zaragoza en diciembre de 2019.

El PSOE ha tildado de "chapuza". La concejal Ros Cihuelo ha criticado "la debilidad jurídica" de la propuesta, motivo por el que ha insistido en que esta sea retirada del orden del día.

"Las consecuencias colaterales"

Una petición que han recogido y apoyado tanto Zaragoza en Común como la concejal adscrita (pese a que al rato ha dado su voto a favor). El concejal Suso Domínguez ha asegurado que este es "un nuevo intento del Gobierno municipal para sortear la legalidad" y ha denunciado "las consecuencias colaterales" que podría tener esta modificación en cuanto a "medioambiente, movilidad, o al pequeño comercio" y, sobre todo, "por los beneficios que podrían tener algunos con este cambio de calificación".

La bancada de la derecha, sin embargo, se ha mantenido firme y han defendido -tanto PP como Vox- la "prioridad" de esta modificación para mantener a los 700 empleados que actualmente trabajan en el centro comercial.

El concejal de Urbanismo, Víctor Serrano, ha sido directo y le ha aconsejado a Cihuelo que "vaya a los tribunales si tiene dudas con el expediente, que es su obligación como concejal". Asimismo, ha reprochado las críticas de la oposición pues, tal y como lo ha recordado, el primer visto bueno para la construcción de La Torre Outlet "salió adelante con cuando gobernaba Zaragoza en Común, con los votos favorables del PSOE, PP y Ciudadanos".

Hechos que el concejal de Vox, Armando Martínez, ha defendido también durante su intervención. Los de Abascal han dado su apoyo al expediente puesto que "supone adaptar los polígonos industriales al siglo XXI" y ha insistido en la importancia de esta modificación "para las personas trabajadoras y familias que dependen del centro comercial".