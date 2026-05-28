Los hosteleros de Zaragoza preparan sus mejores maridajes en la segunda edición del festival GastroGarnacha

Ricas tapas y sabrosos menús maridados con vinos de uva garnacha y Alimentos de Aragón, ese es el plan que propone GastroGarnacha y que arranca este viernes, 29 de mayo.

Zaragozanos y visitantes podrán probar, hasta el domingo 7 de junio, las creaciones culinarias de los 30 establecimientos que participan en la segunda edición de este festival gastronómico.

Una iniciativa cuyo objetivo es convertir a la ciudad en referente nacional de la garnacha y su maridaje y que se integra en la programación de la Feria Internacional de la Garnacha.

La propuesta también pone en valor la riqueza vitivinícola de las tres grandes denominaciones de origen vinculadas al territorio zaragozano, Campo de Borja, Cariñena y Calatayud, y su capacidad para dialogar con la cocina local.

El presidente de Horeca Restaurantes Zaragoza, José María Lasheras, ha destacado que “GastroGarnacha permite enseñar la enorme capacidad que tiene nuestra hostelería para trabajar el producto aragonés con criterio, creatividad y calidad”.

Por su parte, el presidente de la Asociación Profesional de Empresarios de Cafés, Bares y Similares de Zaragoza y provincia, José María Marteles, ha señalado que “los bares tienen una capacidad única para acercar la cultura del vino a la ciudadanía de una forma natural y accesible”.

La hostelería zaragozana, a través de Horeca Restaurantes Zaragoza y provincia y la Asociación de Cafés y Bares, se une así al homenaje a esta uva ofreciendo su mejor gastronomía en dos modalidades.

Por un lado, se ofrecerán tapas con una copa de vino de garnacha por 5,50 euros. Por otro, se podrán probar menús maridados con vinos de garnacha con precios desde los 25 euros hasta los 55 euros.

“Una tapa y una copa de garnacha son una fórmula sencilla, popular y muy eficaz para descubrir nuevos vinos, apoyar el producto aragonés y dinamizar los establecimientos”, ha destacado Marteles.

Todas las propuestas tendrán el vino como hilo conductor y estarán vinculadas a los Alimentos de Aragón, reforzando así la alianza entre hostelería, bodegas, productores y territorio.

Con GastroGarnacha, Zaragoza se sitúa en el centro del mapa enoturístico y gastronómico internacional, reivindicando el valor cultural de este vino, su versatilidad en la mesa, su potencial como motor de atracción para el turismo y sus grandes posibilidades de maridaje.

Además, la hostelería zaragozana vuelve a situarse como aliada estratégica en la promoción del territorio, contribuyendo a reforzar la imagen de Zaragoza como destino gastronómico y enoturístico.

La iniciativa cuenta con el respaldo del Ayuntamiento de Zaragoza y Zaragoza Turismo, y se enmarca en una estrategia de promoción del enoturismo y la gastronomía como motores de atracción turística, actividad económica y proyección de la ciudad.