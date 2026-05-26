Ramón Celma optará a la reelección como presidente del PP de Zaragoza: "Miro al futuro con más ilusión y ganas"

El actual presidente del PP de Zaragoza, Ramón Celma, optará a la reelección en el Congreso Provincial que se celebrará el 27 de junio. El dirigente, exvicepresidente de las Cortes de Aragón, ha ocupado este cargo durante los últimos cinco años y buscará revalidar el puesto.

A través de un mensaje en sus redes sociales, Celma ha comunicado una decisión con la que, dice, “miro al futuro con más ilusión y más ganas que nunca”.

“En este tiempo hemos hecho crecer el Partido Popular incorporando nuevas personas que hoy son grandes alcaldes y concejales, ampliando nuestra base de afiliados y fortaleciendo un proyecto unido y pegado al territorio”, ha destacado.

Con ello, Celma se marca nuevos retos y “una gran oportunidad”, “seguir creciendo tras el hito conseguido en las pasadas elecciones municipales”, y con el objetivo de arrebatarle al PSOE su único bastión, la Diputación de Zaragoza.

Antes del Congreso Provincial, los candidatos deberán recoger los avales necesarios hasta el próximo 8 de junio.

Celma es presidente del PP de Zaragoza desde noviembre de 2020, después de dirigir también las Nuevas Generaciones de Aragón.