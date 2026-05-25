Refuerzo de la Policía Nacional contra los 'alcantarillazos': reorganizará el turno de noche para aumentar la seguridad

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, y el delegado del Gobierno, Fernando Beltrán, en la Junta de Seguridad Local. Delegación del Gobierno en Aragón Zaragoza

La Policía Nacional reorganizará desde este mismo lunes los turnos de vigilancia nocturna para que haya más presencia policial en las calles tras el repunte de robos registrados en las últimas semanas.

Así lo ha anunciado el delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, tras finalizar la Junta Local de Seguridad celebrada este lunes a petición de la alcaldesa, Natalia Chueca.

La regidora ha señalado la "urgencia" de esta reunión tras el incremento de robos en barrios como Delicias, especialmente los conocidos como 'alcantarillazos' en los que los autores utilizan tapas de alcantarilla para romper escaparates y acceder a comercios.

Es por estos hechos por los que la alcaldesa solicitó la Junta Local de Seguridad el pasado 6 de mayo, "para conocer de primera mano las medidas que estaban adoptando las fuerzas de seguridad y reforzar la prevención en las zonas más afectadas".

De hecho, ha asegurado que, tras esa petición, se puso en marcha la denominada 'Operación Mangosta', desarrollada por la Policía Nacional en colaboración con la Policía Local para poner fin a estos robos.

"Zaragoza es una ciudad segura y queremos seguir manteniendo ese estándar de seguridad", ha confirmado la alcaldesa, quien ha solicitado a la Delegación de Gobierno un incremento de dispositivos de la Nacional nocturnos, "especialmente entre la una y las seis de la madrugada, horario en el que se estaban produciendo la mayoría de los delitos".

Lo ha reclamado, recordando que desde el Consistorio "se ha incrementado en más de un centenar de agentes la plantilla de la Policía Local y pedimos el mismo esfuerzo a la Delegación, que es, por ley, el que tiene la competencia en materia de seguridad ciudadana".

Refuerzo nocturno

Beltrán, por su parte, ha explicado que el turno de noche registra menos incidencias y suele contar con menos agentes en la calle, aunque a partir de este mismo lunes se redistribuirán recursos para aumentar la capacidad de respuesta durante la madrugada.

El delegado ha confirmado que la idea es que el refuerzo policial comience "hoy mismo", ya que se está trabajando técnicamente para "reorganizar turnos e incrementar la presencia nocturna de efectivos y vehículos patrulla".

Así, ha explicado durante el día de hoy se estudiarán aspectos técnicos que deberán coordinar "ambos cuerpos", como el tipo de presencia policial "más eficaz" para combatir los delitos que se estaban produciendo en estas zonas.

"El vehículo rotulado sirve de tranquilidad al ciudadano, pero también espanta a quienes están cometiendo el delito y provoca una huida más rápida", ha señalado el delegado del Gobierno, mientras que "los vehículos de paisano permiten muchísimo mejor la identificación y las detenciones", ha añadido.

Por ello, tanto Policía Nacional como Policía Local trabajarán "conjuntamente" para organizar dispositivos con el objetivo de culminar la denominada 'operación Mangosta' y evitar que este tipo de delitos sigan teniendo lugar en los barrios como Delicias.

Eso sí, ha asegurado que no se puede concretar el número exacto de agentes que participarán en el operativo ya que, dice, el incremento todavía "no está cuantificado", aunque ha insistido en que ya se están movilizando más efectivos para actuar de forma inmediata.

En cuanto a las zonas concretas de actuación, el delegado ha precisado que la estrategia policial "no consistirá en mantener patrullas estáticas frente a comercios o calles determinadas, sino en dispositivos dinámicos con tiempos de respuesta rápidos, de alrededor de un minuto, en las áreas donde se han detectado más incidentes".

Las autoridades confían en que, con este refuerzo, se finalice la 'Operación Mangosta', que ya ha dejado más de 40 detenidos y decenas de delitos esclarecidos en Zaragoza.