La Policía Local de Zaragoza anima la plaza del Pilar: "He participado en la carrera y ahora a disfrutar en familia"

Tragachicos de la Policía Local de Zaragoza en la plaza del Pilar E.E.

Subirse en la moto de la Policía Local, tirarse por los tragachicos o correr su propia carrera. Así de emocionados se han encontrado los más pequeños este domingo en la plaza del Pilar ante las decenas de opciones que tenían a su alcance gracias a la Policía Local.

La Policía Local de Zaragoza ha celebrado este domingo su ya tradicional carrera en la modalidad de 10 K y 5 K que ha sumado más de 4.000 participantes en una jornada de éxito para el cuerpo policial municipal.

Un día que ha comenzado temprano con la salida a las 9.00 con el circuito de la 5K y que le ha seguido a las 9.30 el de la 10K. Sin embargo, mientras unos hacían deporte y recorrían unas animadas calles de Zaragoza, otros no han parado de disfrutar de las actividades propuestas en la plaza del Pilar.

"Hemos venido a las diez de la mañana para que el peque de tres años ya pudiera disfrutar", cuenta María. Así, su hijo no ha parado de tirarse por el tragachicos, se ha quedado impresionado ante los vehículos expuestos y ha corrido en la carrera familiar.

María lo vive también como un día especial porque ella misma pertenece al cuerpo de la Policía Local por lo que venir con su hijo es "una suerte": "Desde pequeños que conozcan la trayectoria del cuerpo, les llame la atención está muy bien", valora.

Haciendo fila para montarse en uno de los vehículos oficiales estaba Julia con su hijo en brazos. El pequeño expresaba contento las ganas de subirse a la moto, pero ya parecía que tenía un favorito: "Me han gustado mucho los caballos".

Su madre lucía orgullosa la camiseta de la carrera: "He participado en la 5K así que muy contenta de poder haber corrido y luego disfrutar de tiempo en familia con las actividades", señala.

Aunque sin correr se han querido acercar Silvia y Juanjo, madre de Olivia, que estaba a punto de ponerse el casco de motorista. Ambos ven "positivos" estos actos.

"Es una buena manera de acercar la policía a los más pequeños y que vean que están ahí para ayudar si lo necesitan", valoran.

La jornada ha contado con decenas de actividades ya que entre las actividades preferidas se encuentra la carrera familiar 1K que ha hecho su salida a las 11.30.

Los más pequeños estaban ya nerviosos y ansiosos por tener su propio momento y lucían sus camisetas orgullosos: "Me gusta mucho", decía Miguel antes de comenzar.

Además también se ha podido disfrutar durante la jornada del Parque Vial Infantil, la Comparsa de gigantes y cabezudos y la Legión 501 Stars Wars.