La lucha de los estudiantes por encontrar piso sin ni siquiera acabar el curso: "Empezaron a llamar ya en febrero"

El curso universitario aún sigue en pleno rendimiento, las Pruebas de Acceso a la Universidad aún no se han celebrado y los pisos de estudiantes ya están comenzando a volar. Así, todo apunta que conseguir una vivienda para el próximo curso académico se ha convertido este año en 'los juegos del hambre'.

"A estas fechas tenemos el 90% de nuestra oferta ya cubierta", remarca Virginia Lapuente, directora comercial de Poppy Rooms en Zaragoza. Este fondo se dedica al alquiler por habitaciones en pisos en la zona de la Universidad San Francisco y Centro y sin haber finalizado mayo les queda ya poco para enseñar y dar respuesta habitacional a los alumnos.

Una tendencia que cada año se adelanta más como son testigos desde Poppy Rooms: "Antes la gente comenzaba a llamar para el mes de mayo o a curso vencido, pero ahora ya nos estamos encontrando con que empiezan a buscar opciones en marzo", explica.

Las ofertas que ellos mantienen van de los 350 a los 500 euros dependiendo de las condiciones propias de la habitación y del piso. Sin embargo, se mantienen alejados del incremento del alquiler que está comenzando a sucederse. Lapuente indica que, por el momento, ellos se rigen por el IPC.

Así, a estas fechas "ya poco podemos hacer por los que nos llaman porque casi no tenemos habitaciones ya".

No son los únicos que están ya inmersos en llamadas y visitas a pisos de alquiler por parte de estudiantes. "Nosotros a partir de febrero ya comenzamos a tener interesados", indica Mónica Martínez, responsable del departamento de alquileres de Propiso Zaragoza.

Una tendencia que cada año, según detalla, se adelanta antes, pero que los meses fuertes de trabajo "comienzan ahora".

Esta experta inmobiliaria lleva 13 años operando en la zona universitaria y a partir de estos últimos años indica que ha visto un cambio de dinámica en cuestión del alquiler de estudiantes: "Ahora hay muchos propietarios que están obligando a alquilar los meses de julio y agosto cuando se trata de algo injusto ya que los estudiantes no están esos meses", indica.

Una nueva norma no escrita que está suponiendo uno de los hándicaps para quedarse con el piso deseado.

Además, este año con el fin de numerosos contratos de alquiler, está observando un incremento notorio en los precios de alquiler, del que parece que no se libra ni la zona universitaria. "Antes un piso en esa zona podía ofertarse 1.200 euros y ahora ya llega a los 1.500", remarca.

A pesar de los altos incrementos, Martínez ya señala que "se visitará y se alquilará". El motivo no es otro que la falta de vivienda: "Nosotros va a llegar un momento que nos van a llamar y no vamos a poder hacer nada porque nos vamos a quedar sin pisos porque no hay", puntualiza.

Así, para que nadie se quede sin piso, esta experta inmobiliaria señala que el boca a boca entre los estudiantes funciona muy bien.

"Estos últimos años hemos hecho muchos anexos ya que hay rotación de estudiantes y si se queda alguna habitación libre entre ellos hablan y entra alguien nuevo a vivir", señala.