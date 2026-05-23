La piscina, el "imprescindible" de los pisos nuevos de Zaragoza: "Ahora todo el mundo quiere una, marca la diferencia"

El calor ha llegado pisando fuerte a Zaragoza. De un día para otro, el termómetro ha superado los 30 grados en la capital de Aragón devolviendo a la memoria de los ciudadanos lo mejor del periodo estival: las piscinas.

Y es que, en los últimos años, las temperaturas parece que son cada vez más extremas y más prolongadas en el tiempo. El verano cada vez dura más. Y algo como un chapuzón en agua fresca se ha convertido en un requisito imprescindible para las comunidades de vecinos porque sin duda el mejor refugio climático para el calor es una buena piscina.

Así, poco a poco han pasado de ser un extra a convertirse en uno de los elementos más demandados en las promociones de obra nueva en Zaragoza. Así lo asegura Antonio Calvo, presidente del Colegio de Administradores de Fincas, quien explica que, especialmente en los nuevos barrios de expansión de la ciudad, "la piscina es imprescindible" para competir en el mercado inmobiliario.

Según Calvo, zonas como Arcosur, Valdefierro o el entorno de avenida Cataluña concentran muchas de estas nuevas promociones donde las constructoras y promotoras "buscan atraer compradores" con servicios comunes como piscina, pádel, gimnasio o solárium. "La piscina da un plus y una categoría al edificio", afirma.

El presidente del colegio sostiene que para las promotoras supone una inversión con fácil retorno, ya que muchos compradores están dispuestos a pagar más por una vivienda con estas prestaciones. "Entre dos edificios similares, uno con piscina y pádel puede vender pisos más caros y atraer a más clientes", explica.

El coste de comunidad

Tener piscina también implica un aumento en las facturas y gastos comunitarios, aunque Calvo matiza que el coste varía mucho según el número de vecinos. Como ejemplo, señala que una comunidad grande puede asumir el mantenimiento con cuotas relativamente bajas por vivienda, mientras que en edificios pequeños el gasto se "dispara".

"Una piscina para 20 vecinos puede costar el doble o el triple por propietario que una para 400", resume en cifras. Por ello, considera que este tipo de instalaciones resultan "más viables" en urbanizaciones amplias.

Aunque la mayoría de piscinas se proyectan desde el inicio en promociones de obra nueva, también existen comunidades antiguas que se plantean construir con el paso de los años. En estos casos, explica Calvo, "la ley permite que los vecinos que no quieran asumir el gasto puedan quedarse fuera del acuerdo".

"Ha habido sentencias que avalan que quien no quiera pagar la piscina no esté obligado a hacerlo, aunque entonces tampoco tiene derecho a utilizarla", señala.

El administrador de fincas reconoce que cada vez se plantean más el tema de la piscina en las comunidades, sobre todo por las altas temperaturas y las olas de calor cada vez más frecuentes. Sin embargo, muchas iniciativas no prosperan porque "parte de los vecinos no consideran que vayan a utilizar la instalación y no quieren asumir derramas elevadas", confirma.

Asegura que, con el calor en Zaragoza, han notado también una creciente demanda de los vecinos por la apertura de las piscinas comunitarias. "Estamos recibiendo todos los días llamadas, pero estas no abren hasta la primera semana de junio, como siempre", cuenta entre risas.

Y es que tal y como recuerda, la apertura de estas instalaciones requiere "una planificación previa de limpieza, mantenimiento y puesta a punto de la depuradora".