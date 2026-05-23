El calor no frena el buen ambiente del Zaragoza Florece con una nueva jornada "de éxito": "Venimos todos los años"

El Parque Grande José Antonio Labordeta no ha parado de recibir gente para disfrutar de la música, la gastronomía y las flores.

El termómetro roza los 33 grados y los abanicos trabajan con fuerza entre los asistentes al Zaragoza Florece que, a pesar del calor, no paran de llegar al Parque Grande José Antonio Labordeta.

Este sábado el festival que ya va por sexta edición vive una jornada de gran afluencia de personas que vienen a disfrutar de la música, los arreglos florales y el buen ambiente que rezuma el parque.

Entre los sitios más demandados por este calor está siendo las barras o los puestos de venta de helados. “No para de venir gente a pedir”, cuenta entre cerveza y cerveza una de las camareras.

Quien no para tampoco es Gabriela, dependienta del puesto de Edelvives, aunque admite que se sufre el calor: “Hay momentos que es difícil trabajar”.

Todo cambia cuando avanza la tarde: “En que se pone el sol la gente se anima a venir más y nos está yendo muy bien en las ventas”.

Un poco más adelante se encuentra Christina Healy que se estrena en el Zaragoza Florece con su puesto de ilustraciones artísticas. A pesar del “insoportable calor” está americana afincada en Zaragoza se muestra “muy contenta” por cómo están yendo los días: “La gente enseguida viene y entre los compañeros nos ayudamos mucho”.

Christina tiene claro que el año que viene repite, eso si “con un toldo para esquivar el sol”.

Quienes no se han perdido ni una sola edición son Carla y Cristina. Estas dos amigas buscaban el lugar perfecto para hacerse una foto: “Venimos todos los años a disfrutar de la música y a comprar flores”, cuentan.

Así esperan conseguir la foto perfecta en la atracción de este año, las escalinatas que presiden el parque donde un gran arreglo floral con forma de medusas que está siendo el sitio más codiciado para las fotos.

“Es de los sitios más bonitos del festival”, señalan. A lo que añaden: “Este año creo que es el que más me ha gustado y parece que está siendo un éxito”.

Paseando por todos los puntos del Parque Grande José Antonio Labordeta se podían ver paraguas, abanicos y muchas gorras. Además de la crema de sol que se ha convertido en un indispensable para no acabar quemados en esta jornada calurosa.

La sexta edición ha venido con grandes novedades 'La Placita by Enbotella', un nuevo espacio 'chill out' que no ha parado de recibir gente para disfrutar de los sets de dj que han estado sin parar durante todo el día.

También se ha incorporado este año como nuevo escenario el renovado Jardín Botánico 'Francisco Loscos'.

Más allá de las novedades se mantiene la fiel zona de foodtrucks con 20 propuestas culinarias diferentes. Además la EcoKids dedicada a los más pequeños y la Zona Picnic, uno de los puntos más concurridos que se ha visto llena en todo momento