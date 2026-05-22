Zaragoza abrirá las ludotecas los sábados por la mañana: más de 2.000 plazas y 9,9 millones de presupuesto

El Gobierno de Zaragoza ha aprobado este viernes la adjudicación del nuevo contrato del servicio de ludotecas municipales y centros de tiempo libre (CTL), un recurso socioeducativo de referencia para miles de familias zaragozanas, por un importe total de 9.906.274,42 euros (IVA incluido) para los próximos dos años, con dos posibles prórrogas.

Supone, según lo ha explicado la concejal de Políticas Sociales, Marian Orós, un refuerzo presupuestario del 27% respecto a la anterior adjudicación, con el objetivo de mejorar la calidad del servicio, las condiciones del personal y la oferta de actividades socioeducativas.

La edil ha informado de esta adjudicación en rueda de prensa y ha destacado que "se trata de un servicio esencial para favorecer el desarrollo personal y social de niños y adolescentes, además de ofrecer refuerzo escolar y un apoyo a la conciliación familiar en los distritos y barrios rurales de Zaragoza".

Entre las mejoras destaca también la adaptación del horario de apertura de las ludotecas, que hasta ahora prestan servicio de lunes a viernes, para incluir los sábados por la mañana. Estos centros abrirán durante dos horas y media los sábados, para contribuir así a la conciliación familiar durante el fin de semana. En los barrios rurales, los horarios de apertura de los CTL y ludotecas se adaptarán a sus necesidades.

Todas las novedades responden a los objetivos del II Plan Local de Infancia y Adolescencia de Zaragoza (PLIAZ) y al compromiso del Gobierno de Zaragoza por reforzar las políticas locales de apoyo a las familias. Cabe recordar que Zaragoza cuenta con el sello de 'Ciudad Amiga de la Infancia', otorgado por UNICEF, que sitúa la infancia y adolescencia en el centro de la agenda política y social.

El contrato, dividido en 22 lotes, permitirá mantener y reforzar la red municipal de ludotecas y centros de tiempo libre, que ofrece cada día un total de 2.066 plazas para menores de entre 3 y 14 años. El servicio incluye actividades ordinarias durante el curso escolar, programas vacacionales, excursiones, proyectos complementarios y actuaciones comunitarias. Únicamente dos lotes han quedado desiertos en este proceso y saldrán próximamente a licitación, con algunas actualizaciones en el presupuesto base.

Datos de 2025

Durante el último año, Orós asegura que la actividad de la red municipal ha alcanzado cifras "muy significativas": 7.706 sesiones ordinarias, con 183.027 asistentes; 4.185 sesiones en periodos vacacionales, con 104.926 asistentes; 1.138 salidas, excursiones y actividades de piscina, con 24.417 participantes; 3.133 sesiones de proyectos complementarios, con 43.829 asistentes; y 208 actuaciones de animación comunitaria, con 27.493 asistentes.

La concejal ha subrayado que "estos datos reflejan la enorme implantación y utilidad social de un servicio muy consolidado en la ciudad, que combina apoyo a la conciliación, ocio educativo, prevención e integración social". Asimismo, la consejera ha señalado que el nuevo contrato "apuesta por espacios seguros, inclusivos y adaptados a las necesidades actuales de la infancia y las familias, incorporando además proyectos innovadores y una mayor coordinación con el resto de servicios sociales comunitarios".

El contrato contempla la gestión de ludotecas y centros municipales de tiempo libre en los distritos urbanos y barrios rurales, así como programas específicos en zonas de expansión como Valdespartera y Arcosur. Entre sus objetivos figuran fomentar hábitos saludables, prevenir situaciones de riesgo social, promover la igualdad y el respeto a la diversidad, y favorecer la participación activa de la infancia y adolescencia. Las entidades adjudicatarias de los diferentes lotes son PRIDES S. Coop., Fundación Federico Ozanam, EULEN S.A., SDC Esmas S.L., Asociación As Purnas, Fundación Adunare y Océano Ocio y Gestión S.L.

22 lotes

Los 22 lotes del contrato agrupan 23 centros municipales de tiempo libre, 14 ludotecas y un servicio ambulante que atiende a cuatro barrios rurales. Existen otros siete centros de tiempo libre y dos ludotecas más que no están incluidos en este contrato, ya que son gestionados por concierto con entidades sociales. De este modo, la red de ludotecas y centros municipales de tiempo libre ofrece cada día 2.066 plazas en 50 equipamientos.

Se trata de uno de los servicios municipales mejor valorados por la ciudadanía de acuerdo a la encuesta del barómetro municipal, que lo califica con un 7,04 sobre 10.

Con carácter general, las ludotecas dirigen su actividad a niños y niñas desde 1º de Educación Infantil hasta 1º de Educación Primaria, y los centros de tiempo libre son utilizados por menores desde 2º de Educación Primaria hasta los 14 años. En ambos casos, se trata de recursos socioeducativos de calidad orientados al desarrollo personal y social de la infancia y de las familias.

Los centros de tiempo libre y ludotecas municipales son espacios diseñados para ofrecer actividades educativas, recreativas y de ocio a la población infantil y adolescente, generalmente durante las horas fuera del horario escolar, después de clases y en vacaciones. Estos centros tienen como objetivo proporcionar un entorno seguro y enriquecedor donde los niños, niñas y adolescentes puedan desarrollar diversas habilidades y socializar con sus iguales.