El delegado del Gobierno acusa a Natalia Chueca de "dar la sensación de que Zaragoza es una ciudad sin ley"

Fernando Beltrán ha explicado que los 'alcantarillazos' en Las Delicias se trata de un comportamiento "multirreincidente".

"Zaragoza es una ciudad segura". Esa ha sido la respuesta contundente del delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, ante la convocatoria de la Junta de Seguridad Local solicitada por la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca.

"Asegurar la delincuencia cero es un ideal. Se trabaja para atajar los hechos delictivos de manera inmediata", ha señalado Beltrán. A lo que ha lanzado un mensaje a la primera edil: "Para nada podemos dar la sensación de que esto es una ciudad sin ley".

Esta solicitud por parte de la primera edil viene motivada por los sucesivos robos con fuerza a mano de 'alcantarillazos' en el barrio de Las Delicias. Unos hechos que el delegado ha definido como "multirreincidentes" y que está en pleno trabajo con las patrullas de Seguridad Ciudadana y comisarías de distritos para poner fin al problema.

A raíz de estos hechos, Beltrán ha incidido que se ha incrementado la presencia policial por ambos cuerpos de la Policía Nacional y la Policía Local de Zaragoza.

Además de iniciarse de manera "inmediata" la Operación Mangosta que en la actualidad se mantiene activa y se centraliza en robos con fuerza, robos con violencia y robos en el interior de vehículos. A fecha del 11 de mayo se cuenta con 37 detenciones y se ha esclarecido 44 hechos delictivos.

Con estos datos presentados, el delegado del Gobierno ha expresado su confusión por la petición de la Junta de Seguridad Local: "Da la sensación que se tiene que reactivar una actividad que se está haciendo". A lo que ha añadido que "me cuesta un poquito que piense así", en referencia a la primera edil.

"El trabajo policial es permanente, abierto y siempre se lleva a cabo para mantener los índices de seguridad", ha defendido el trabajo de los agentes que proporciona que Zaragoza se encuentre en un 8 puntos por debajo de la media nacional en criminalidad.

Beltrán ha aludido que Chueca se está acogiendo a una "técnica de quitarse responsabilidades" cuando en materia de seguridad, entiende, que se trata de una "responsabilidad compartida".

Un trabajo coordinado

Del mismo modo, el delegado del Gobierno ha querido manifestar que por parte de ambos cuerpos policiales, Policía Nacional y Policía Local de Zaragoza existe una colaboración: "La Policía Local trabaja codo con codo con la Policía Nacional", ha subrayado. A lo que ha querido aclarar que "no existe un divorcio" entre ambos cuerpos.

En materia de competencias, Beltrán ha incidido que la Policía Local trabaja en Seguridad Ciudadana y Policía Judicial al igual que la Policía Nacional. Por lo que entiende que los casos que se han estado dando de robos también puede intervenir el cuerpo de seguridad municipal como así se ha procedido.

"Me hace duelo por la Policía Local de Zaragoza porque les tiene que escocer que en actos públicos la alcaldesa diga que no hace seguridad ciudadana", ha criticado. A lo que ha alabado el trabajo de los agentes "bien formados y profesionales".

De igual forma, a la petición de la alcaldesa de Zaragoza a incrementar el número de la Policía Nacional en la ciudad, Beltrán ha vuelto a hacer referencia a los datos.

Según los presentados, entre 2018 y 2025 se ha producido un aumento "sostenido" de la plantilla de un 14% mientras que en la Policía Local de 2018 a 2024 se cifra en un 3,8% sin los datos de 2025.

Sin Viogén activo

En cuestión de seguridad, Fernando Beltrán también ha hecho alusión al Sistema Viogén que fue firmado por ambas instituciones el 24 de noviembre de 2025 y este febrero se ratificó con la firma de la Secretaria General de Seguridad del Ministerio del Interior.

Así, ha hecho referencia a que se ha tratado el "periplo más complejo" que se ha hecho cargo al frente de delegación del Gobierno y que se alargó por años.

Por el momento, ha actualizado que no ha comunicado a delegación quiénes van a conformar la unidad para darles de alta en el sistema. Una laguna de la que el delegado ha expresado su "preocupación"

En materia de violencia de género, ha actualizado el estado de la mujer que fue apuñalada por su expareja este jueves en Las Fuentes. Tanto ella como su hijo se encuentran fuera de peligro.

Además, el presunto autor de los hechos encadenaba 20 antecedentes policiales, entre ellos, por violencia de género a otras mujeres.