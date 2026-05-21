La reforma integral del Coso comienza una nueva fase: estas son las 6 líneas de bus que cambian su recorrido

A partir del próximo martes, la maquinaria se trasladará al eje histórico de la ciudad.

A lo largo de la jornada quedará abierta al tráfico la calzada de la plaza de San Miguel, para servicios públicos, comercios y residentes, y los operarios habrán terminado las tareas de la señalización y adaptación del entorno para poder activar el plan de movilidad y ya después iniciar las obras en el Coso.

De este modo, mientras se terminan los trabajos en las aceras de la plaza de San Miguel, las obras se adentrarán ya en el Coso.

Para este tramo, las obras se ejecutarán en la llamada Fase 3, que primero irá desde Espartero hasta la calle de Santa Catalina (Tramo 3.1)y en septiembre sumará el tramo hasta Josefa Amar y Borbón, frente al Teatro Principal (Tramo 3.2).

Todos estos trabajos se extenderán hasta enero de 2027, cuando se ejecutará la Fase 4, el último tramo cercano a plaza España y conexión con Don Jaime I.

Plan de movilidad

La entrada de las máquinas en el Coso (Fase 3) y la apertura de la calzada de la plaza de San Miguel (Fases 1 y 2), configura un nuevo escenario de movilidad donde "dos líneas de autobús mejoran y otras seis tendrán cambios: la 29 y 39 recuperan parte de su itinerario original, la 28, 35 y N1 tendrán desvío en parte de su recorrido, y las líneas 21, 22 y 32 cambiarán dos tramos", ha resumido Tatiana Gaudes.

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