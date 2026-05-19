Las ruedas de Bizi solo serán de aire para "urgencias": "No es viable por vandalismo y uso diario, no durarían ni 2 meses"

Las ruedas de aire, las de toda la vida, "no son viables para el servicio Bizi de Zaragoza". Esa es la conclusión final a la que han conseguido llegar desde Serveo, empresa que gestiona las bicicletas en la ciudad, tras la pequeña prueba piloto que llevaron a cabo en 60 vehículos.

Así, parece ser que la mejor opción para viajar por la ciudad es que los neumáticos sean 100% de caucho. No solo por el desgaste del uso diario, con una media de 9,8 usos cada bicicleta, sino también por evitar "cualquier posibilidad de vandalismo".

Estos actos -que hasta ahora se han centrado sobre todo en el robo de manillares, pegatinas o, incluso, cuentakilómetros- ya habían provocado unas 1640 reparaciones solo hasta el mes de diciembre.

Y no es un mal nuevo, que se viva ahora con las nuevas bicis. Ya con las anteriores (las rojas) los actos vandálicos acaparaban la mayor parte de las reparaciones y, uno de los grandes quebraderos, "era precisamente que pinchaban los neumáticos".

Así, la idea es conseguir que los vehículos "se vandalicen lo menos posible" y, a su vez, reducir las paradas por boxes para tener "cuantas más bicis posibles en la calle".

Pero estos neumáticos convencionales no desaparecerán. Según señalan desde Serveo, estas ruedas se quedarán como reserva en caso de urgencias como, por ejemplo, un problema de stock de neumáticos macizos.

Nuevos neumáticos en verano

Aun así, sí que habrá un cambio de ruedas de aquí a unos meses. En verano llegarán, por fin, los esperados nuevos neumáticos que sustituirán al modelo actual. Seguirán siendo totalmente macizos, aunque tendrán algunas mejoras.

Tal y como lo han trasladado desde Serveo, no solo se notará una mayor calidad (con un dibujo en los neumáticos que asegurará un mejor agarre de este a la calzada) sino que a partir de ahora "tendrán un sistema que señale cuando se tienen que cambiar".

Este se medirá a través de una marca que tendrá cada rueda y, conforme esta se vaya desgastando con el uso, esta se irá visualizando más. Será, cuando se roce dicha señal, el momento de cambiar el neumático.

Un tiempo que, según los técnicos, "depende del uso que se haga de la bici". Señalan así que, por ejemplo, "no duran lo mismo las ruedas de delante que las de detrás, ya que con una se genera más desgaste a la hora de frenar".

Y si, por ejemplo, "uno se sube a la bici y no la usa como se debe, los neumáticos aguantan menos", señalan haciendo referencia a prácticas como "derrapes" o "caballitos", entre otros.

Niveles mínimos de accidentes

Pese a toda la polémica que han generado estos neumáticos especiales, lo cierto es que la accidentalidad registrada se mantiene en niveles "mínimos". En total, según datos ofrecidos este lunes por la concejal de Movilidad, Tatiana Gaudes, desde el inicio del servicio y hasta el mes de marzo se han comunicado 409 incidentes en más de 8,6 millones de usos, lo que equivale a una tasa del 0,005% sobre el número de desplazamientos realizados.



De ellos, 22 han derivado en expedientes de responsabilidad patrimonial, es decir, que deben ser analizados por los servicios técnicos y jurídicos municipales. Porcentualmente, se trataría de un 0,00025% sobre el total de los desplazamientos contabilizados.



Esta tasa confirma, según la concejal, que la bicicleta pública es "un modo de transporte seguro, estable y con baja siniestralidad, incluso en escenarios de uso intensivo". No obstante, recalca que "todo accidente es importante y se valora y analiza para la mejora continua del sistema, tanto en la bicicleta como en la infraestructura viaria".