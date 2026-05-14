Zaragoza obligará a quitarse el burka para entrar a espacios municipales: las mujeres tendrán que identificarse

Las personas que lleven el rostro oculto no podrán acceder a equipamientos municipales (como el Ayuntamiento). Al menos, no podrán hacerlo si no se identifican previamente ante la Policía Local.

Así se ha decretado en la nueva ordenanza Cívica de Zaragoza, que ha presentado este jueves la alcaldesa Natalia Chueca. La regidora ha defendido que esta medida se aplicará garantizando "el respeto a la legalidad, la proporcionalidad y la no discriminación".

En este sentido, ha señalado que esta nueva norma nace en materia de seguridad y buscando la convivencia en las dependencias municipales. Es por eso que las personas que oculten su rostro con prendas como burkas, niqabs, pasamontañas o casco, no tendrán el acceso permitido si no se permite su identificación visual.

"Esta ordenanza va a favor de la mayoría de ciudadanos que respetan las normas, que cuidan de Zaragoza y que quieren vivir en una ciudad más limpia, segura y ordenada", ha afirmado.

El proyecto comenzará ahora su tramitación pública y política, con el objetivo de que pueda entrar en vigor "lo antes posible", tal y como ha señalado la primera edil, quien ha añadido que esta nueva normativa responde a una demanda ciudadana ampliamente respaldada por los vecinos. Aunque primero deberá pasar por pleno para su aprobación definitiva.

Tipos de sanciones

La ordenanza cuenta con tres tipos de sanciones: las que se aplicarán a las conductas consideradas leves, las graves y las muy graves.

Entre las consideradas muy graves, y sancionadas con hasta 3.000 euros, figuran los actos vandálicos contra infraestructuras municipales, los grafitis realizados con materiales especialmente agresivos, el vertido incontrolado de residuos, la organización de eventos ilegales multitudinarios o la venta ambulante ilegal.

También se incluye como novedad el uso del espacio público como parques y jardines para pernoctar o realizar un uso "indiscriminado y excluyente". Por ejemplo, no se permitirá dormir en portales de viviendas, siempre que los vecinos reclamen estas conductas.

En el apartado de infracciones graves, con multas de hasta 1.500 euros, entran las prácticas como el botellón, los servicios sexuales retribuidos en el espacio público, las despedidas de soltero incívicas o los insultos y humillaciones en la vía pública.

Las infracciones leves, castigadas con hasta 750 euros, incluyen conductas como orinar o escupir en la calle, no recoger los excrementos de mascotas, arrojar colillas o basura al suelo, manipular contenedores o abandonar bicicletas y patinetes en la vía pública.