La Policía Local de Zaragoza da la bienvenida a 104 agentes: "Cuando hay una emergencia sois los primeros en llegar"

La alcaldesa de Zaragoza junto a los nuevo 104 agentes de la Policía Local Ayto. Zaragoza

El tradicional lanzamiento de gorras ha sido el broche de oro para nueve meses de esfuerzo y dedicación de los 104 nuevos agentes de la Policía Local de Zaragoza.

La plaza del Pilar ha sido testigo este jueves de la entrega de despachos de la 25 promoción que además es la mayor incorporación de policías en los últimos 19 años. Además durante el acto también se ha reconocido el ascenso de 34 oficiales.

"Hoy os incorporáis a esta gran familia. Afrontáis la misión de ser una policía cercana y respetada que está siempre cerca del vecino", ha destacado durante su discurso la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca.

Así ha resaltado que la Policía Local es "la primera en llegar cuando hay una emergencia" lo que eso "exige un esfuerzo, una gran profesionalidad y una vocación real de servicio".

Durante sus palabras ha reconocido el trabajo que realizan ya que "disuaden al delincuente y protegen al ciudadano honrado".

Por lo que el trabajo al que se enfrentan los nuevos agentes supone el "reto de seguir manteniendo a Zaragoza la ciudad más segura de toda España" porque "no hay libertad sin seguridad".

Esta gran promoción no será la última hornada de agentes que llegarán a la capital aragonesa ya que como ha anunciado la primera edil, ya trabajan en una nueva de 30 agentes.

En esta misma línea, ha enfatizado el trabajo realizado para ampliar y reestructurar la Policía Local que ha supuesto el refuerzo y ampliación de la UAPO como la creación de la unidad Égida para la protección de mujeres víctimas de violencia de género.

Unas palabras a las que ha añadido una petición al Ministerio del Interior para aumentar la dotación de agentes de Policía Nacional y Guardia Civil: "Zaragoza necesita contar con más medios igual que se está haciendo un esfuerzo de la Policía Local de Zaragoza que venga acompañado con más medios de la Policía Nacional".

Durante el acto también ha intervenido el consejero de Presidencia, Ángel Loren, el que ha enfatizado el valor de la Policía Local: "Sois los mejores, habéis superado un proceso exigente de formación y desde hoy formáis parte de una gran familia".

Así, ha tenido un mensaje con las familias de los nuevos agentes "que los apoyan y están siempre presentes en nuestras decisiones".