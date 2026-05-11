El PSOE critica el "fracaso" de las ayudas a la emancipación: "Zaragoza no es una ciudad para jóvenes"

El concejal socialista Paco Galán ha pedido explicaciones al Gobierno de Chueca sobre "por qué el 50% de los jóvenes que han solicitado las ayudas municipales para la emancipación se han quedado fuera de la convocatoria de 2025".

Además, ha criticado "el retraso administrativo injustificado", de hasta seis meses en resolver las ayudas, lo que ha llevado a que algunos demandantes presenten quejas en el Justicia de Aragón, basadas también en denegaciones injustificadas y opacidad de criterios.

Galán, que ha pedido la comparecencia de la consejera de Políticas Sociales, Marian Orós, ha recordado que ciudades como Sevilla "disponen de hasta 20 medidas distintas para favorecer la emancipación juvenil, mientras que en Zaragoza solo hay tres y dos de ellas no se ejecutaron en pasados ejercicios (viviendas compartidas y viviendas sociales)".

Según el concejal socialista, "Zaragoza no es una ciudad para jóvenes", ha lamentado, al recordar "que un tema clave para la transición a la vida adulta, como son las ayudas públicas a la emancipación para que puedan independizarse, se están convirtiendo en un auténtico fracaso por la nefasta gestión del Gobierno de Chueca. De nada sirve que hayan aumentado las ayudas para alquiler si los jóvenes no pueden acceder a ellas".

"¿Ustedes se imaginan estar esperando una ayuda de la Administración para poder confirmar el primer contrato de alquiler y que esta no le conteste en tiempo y forma? Muchos de estos jóvenes se exponían a perder las viviendas que habían conseguido o a impagos de los que no eran responsables. No se puede hablar de colapso de servicios se debe hablar de falta de capacidad y de interés del Gobierno de Chueca", ha apuntado.

Paco Galán ha denunciado que el "cambio de modelo en las políticas sociales de juventud de la ciudad por parte de Chueca se traduce en la reducción del número de servicios de atención a nuestros jóvenes, con consecuencias más que evidentes en el empleo y la vivienda, y en el aumento artificial de las ayudas económicas porque se impide que se tenga acceso a las mismas, y luego lo justifica diciendo que los jóvenes quieren otras cosas".

Pero el edil socialista también ha lamentado el aumento de actividades "puntuales, efímeras, de entretenimiento vacío y sin proyección social", en lugar de proyectos que "potencien valores y competencias para la vida diaria de nuestra juventud".

Galán ha recordado que, tradicionalmente, las políticas públicas apuntan a sostener dos necesidades concretas para conseguir la emancipación: "El empleo juvenil y la vivienda". La emancipación juvenil, señala, "ha caído a mínimos históricos en el segundo semestre de 2025".

Basándose en datos del Observatorio de Emancipación del Consejo de la Juventud de España, asegura que "solo el 15,2% de la juventud española vive fuera del hogar familiar. En Aragón, solo entre el 14-17% de los jóvenes menores de 30 años logra independizarse, enfrentándose a los altos costes de alquiler".

"El alquiler en solitario es inasumible para la mayoría, ya que el coste del alquiler puede suponer más del 90% del salario de un joven, obligando a compartir piso o a posponer la salida del hogar familiar. Estamos hablando de que en Zaragoza una vivienda protegida de tamaño medio esté por encima de los 220.000 euros en venta y de los 800 euros en alquiler, incluso por encima de Cataluña, País Vasco y Navarra. Si hablamos del alquiler, el esfuerzo supera el 60% del salario, y el de la hipoteca asciende al 47%", ha recordado.

A esto añade que las políticas de empleo juvenil se han convertido en "un gran fracaso en esta ciudad". El dato es "evidente" para el concejal, quien asegura que "en 2023 la diferencia de desempleo de la población menor de 25 años y la población general era del 13,6% en Aragón; en España era del 16,49%", mientras que "en 2025 en Aragón la tasa ha aumentado hasta el 16,08% y en España se ha reducido hasta el 14,37%".

"Cortinas de humo"

En respuesta a las palabras de Galán, la concejal de Juventud, Ruth Bravo, ha reprochado al grupo socialista que utilice "cortinas de humo", repitiendo -a su juicio- la misma rueda de prensa que ya ofreció hace unas semanas y que lo haga, además, el mismo día en que el Ayuntamiento y el Gobierno de Aragón han presentado un plan de 640 viviendas públicas, muchas de ellas para jóvenes.

"No tienen fondo de armario", ha indicado.

"El acceso a la vivienda es el principal problema de los jóvenes en nuestro país, como demuestran los preocupantes datos de emancipación. En España solo un 14, 8 % puede salir de casa de sus padres, siendo este la peor tasa de emancipación registrado hasta el momento, según el Observatorio de Emancipación del Consejo de Juventud", ha señalado.

Frente a la "dejadez" del Gobierno de España, la concejal de Juventud, Ruth Bravo, ha explicado que los Ayuntamientos, con el presupuesto del que disponen, están "intentando" paliar este problema, como es el caso de Zaragoza. "Desde que el PP gobierna este Ayuntamiento, se ha cuadruplicado la partida presupuestaria destinada a estas ayudas", ha comentado Bravo.

Ha detallado que en 2020 la convocatoria contaba con 350.000 euros, una cantidad que se duplicó en 2021 hasta sumar 781.531 y que, al año siguiente, en 2022, alcanzó los 1.052.950 euros. Continúa señalando que este ascenso se mantuvo también en el presupuesto para el año 2023 con una partida de 1.285.450 euros y en 2024, 2025 y 2026 con 1,6 millones de euros cada año.

Bravo ha aclarado que este año se han concedido ayudas a 446 jóvenes (189 chicos y 257 mujeres) y que se ha gastado el 85 % del presupuesto destinado en 2025, al tiempo que ha insistido en que ningún joven se ha quedado sin la subvención por falta de presupuesto.

No obstante, ha añadido que desde que se implantó el nuevo modelo de Juventud todos los programas y convocatorias de Juventud, incluidas las ayudas al alquiler, "son revisables y, de hecho, se revisan y revisarán con los propios jóvenes para introducir mejoras y escuchar sus propuestas".

"Este año se han introducido mejoras en la convocatoria, entre ellas el incremento de las ayudas, que han pasado a ser de 2.200 euros y de 3.300 euros en función de la renta. Además, se ha adaptado el coste del alquiler a los precios del mercado que los jóvenes tienen que afrontar debido al elevado coste de la vivienda", ha concluido.