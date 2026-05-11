CCOO acusa al Ayuntamiento de Zaragoza de "desmantelar" la Fundación de Etopia: "Han dejado morir el proyecto"

El sindicato CCOO ha criticado duramente la gestión de la fundación vinculada al centro Etopia Centro de Arte y Tecnología, asegurando que la liquidación y el cambio de orientación anunciados en febrero de 2024 por la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, "responden a una decisión política y no a problemas reales de viabilidad económica".

Según el sindicato, los datos de actividad y financiación de la entidad "contradicen el relato oficial". En el momento del anuncio de su liquidación, aseguran que la Fundación gestionaba 11 proyectos con financiación externa y desarrollaba una programación que alcanzaba a cerca de 40.000 visitantes.

"Además, durante el último ejercicio completo, la entidad habría conseguido captar 2,3 euros de financiación externa por cada euro aportado desde el presupuesto municipal. En los dos ejercicios previos a la decisión, la captación externa superó los 1,2 millones de euros", detallan.

Para CCOO, la evolución reciente no se explica por una inviabilidad económica previa, sino por una estrategia de "desmantelamiento progresivo" de la Fundación. El sindicato denuncia que en los últimos dos años se han abandonado proyectos financiados, desarticulado programas en marcha y dejado sin cubrir puestos clave para el funcionamiento de la entidad.

Actualmente, señalan, "la fundación carece de gerencia, administración y responsables de proyectos del área de ciudad desde hace más de un año".

"Absoluta incertidumbre"

La situación laboral de la plantilla es, según CCOO, de "absoluta incertidumbre". "El pasado 5 de febrero se inició un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que afectaba a las seis personas trabajadoras de la entidad, aunque posteriormente fue retirado por la dirección. Sin embargo, tras el desistimiento del expediente, la Fundación habría dejado de abonar las nóminas, dejando a la plantilla sin ingresos y sin información clara sobre su futuro laboral", reclaman.

"Han dejado morir deliberadamente un proyecto que funcionaba, que atraía financiación externa y que situaba a Zaragoza como referente cultural y tecnológico. Lo más grave es que las consecuencias las están pagando ahora seis trabajadores y trabajadoras que llevan semanas sin cobrar y sin poder siquiera acceder al desempleo", ha señalado Juan Tamarit Legaz, secretario general de la sección sindical de CCOO en el Ayuntamiento de Zaragoza.

El representante sindical ha añadido que "no es una cuestión de inviabilidad económica, sino una decisión política", denunciando que la Fundación habría sido "desmontada pieza a pieza" hasta generar una situación límite para su personal.

Desde CCOO, el sindicato exige al Ayuntamiento de Zaragoza que garantice de forma inmediata el abono de los salarios pendientes, articule una solución laboral para la plantilla y asuma responsabilidades políticas por la gestión del proceso.

"La gestión de Natalia Chueca ha convertido un proyecto reconocido internacionalmente en un conflicto laboral y económico absolutamente innecesario", concluye Tamarit.

Desde el Ayuntamiento, por su parte, únicamente señalan a este diario que "el Consistorio ya no se encarga de la gestión de esta fundación".