Más de 1.000 perros dejan huella en Zaragoza por la Andada Canina y Familiar Kalibo 5K

Miles de perros han dejado huella este domingo en la zona de la Expo, en Zaragoza. La cuarta edición de la Andada Canina y Familiar Kalibo ha tenido un recorrido de 5 kilómetros para el que esta misma mañana ya contaba con 1.100 inscritos, y otros que se han sumado a la actividad durante la mañana.

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha estado presente durante la jornada asegurando que este tipo de iniciativas tiene un doble objetivo "fomentar el bienestar animal y promover la convivencia familiar". "Es una forma de disfrutar de nuestras mascotas, que son parte de nuestros hogares, y además hacerlo con una finalidad social tan necesaria", ha señalado.

Y es que, detrás de todos estos pasos, hay un fin solidario. La totalidad de la recaudación obtenida con las inscripciones se destinará al Colegio Público de Educación Especial Alborada, ubicado en el Actur.

Gracias a esta iniciativa, se financiarán sesiones de terapia e intervenciones asistidas con perros para el alumnado del centro, en colaboración con la Asociación Apache Innovación, especializada en este tipo de actividades.

La alcaldesa también ha agradecido la implicación de Kalibo en la organización y patrocinio del evento, así como la colaboración constante del Colegio Oficial de Veterinarios de Zaragoza, al que ha definido como "un partner imprescindible" en todas las actividades relacionadas con los animales.

Tras el recorrido, los participantes han disfrutado de una completa jornada de ocio en el entorno de la Torre del Agua, con actividades para todas las edades y para las mascotas.

Entre ellas han destacado los espacios de juego dirigidos por la artista plástica NoemiCalvoconPelo, una gymkana de seguridad vial organizada junto a la Legión 501 Spanish Garrison, cuentacuentos infantiles de la mano de Javier Carilla y la Librería Antígona, además de la actuación musical de Clio & Pablo con motivo del 125 aniversario del Colegio de Veterinarios de Zaragoza.

Asimismo, el Espacio Pet ha vuelto a contar este año con expositores y protectoras de animales, además de la presencia del Centro Municipal de Protección Animal del Ayuntamiento de Zaragoza (CEMPA).

Adopción responsable

Durante su intervención, la alcaldesa ha querido lanzar también un mensaje en favor de la adopción responsable. En este sentido, ha animado a las personas que estén pensando en incorporar una mascota a sus hogares a visitar antes el Centro Municipal de Protección Animal.

"Allí se hace un excelente trabajo con perros abandonados o nacidos en situaciones de abandono que buscan una familia", ha afirmado, invitando a los zaragozanos a conocer "los maravillosos perros de distintas razas y edades" que esperan una oportunidad.