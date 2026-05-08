Zaragoza entrega a Antonio Ledezma el premio Estrella de Europa: "Venezuela no anhela venganza, sino justicia"

Zaragoza ha entregado al político y abogado venezolano Antonio Ledezma el premio Estrella de Europa como reconocimiento "a su firme compromiso con los valores democráticos, su defensa del Estado de derecho y su trayectoria en favor de los derechos humanos y las libertades públicas, tanto en Venezuela como en el ámbito internacional".

Así lo ha expresado la alcaldesa Natalia Chueca durante el acto institucional que ha tenido lugar en el salón de recepciones de la Casa Consistorial. Se trata de una distinción que cada año concede el Ayuntamiento de Zaragoza con motivo del Día de Europa.

En su intervención, Chueca ha tenido palabras de reconocimiento para el distinguido, una persona que, según ha dicho, "sabe perfectamente lo que cuesta defender la libertad, un hombre que representa valores universales, democráticos y europeos".

"Antonio Ledezma nos recuerda que la democracia no se hereda automáticamente, que es necesario protegerla, defenderla y cuidarla. Es nuestro bien más preciado", ha comentado.

Por este motivo, ha declarado que España tiene "la obligación de apoyar esta lucha por la libertad que realizan Antonio Ledezma y otras caras conocidas como Edmundo González Urrutia y María Corina Machado", ha precisado, quien ha recordado la trayectoria de Ledezma, quien acabó en una cárcel obligado después al exilio "por culpa del régimen totalitario chavista de Nicolás Maduro. Como él en Zaragoza tienen su hogar 8.265 venezolanos".

Durante su discurso de agradecimiento, Ledezma ha denunciado la situación política y social de Venezuela y ha asegurado que el país ha sufrido "el robo masivo de nuestra historia", afirmando que "nos han expoliado más de 700 mil millones de dólares". También ha señalado las "más de 18.000 ejecuciones extrajudiciales, 20.000 detenciones arbitrarias y más de 500 presos políticos, civiles y militares" que sufren sus compatriotas.

El dirigente venezolano ha criticado además a quienes, a su juicio, intentan "blanquear estas situaciones" y ha reclamado que no se levanten sanciones ni se normalicen relaciones con el Gobierno venezolano "como si un barril de petróleo valiera más que la vida de un niño venezolano".

"Anhelamos justicia"

"Lo que anhelamos no es venganza, sino justicia", ha afirmado.

Asimismo, ha pedido a Europa y a España que "no olviden Venezuela" y advirtió de que "cuando la libertad se apaga, el mundo entero se oscurece un poco". En ese contexto, ha apelado a la defensa de la democracia y de los derechos humanos frente al auge de los autoritarismos y ha asegurado que "la democracia no es un estado natural, sino una conquista frágil que hay que defender día tras día".

Durante su discurso también ha reivindicado los vínculos históricos y culturales entre España y América Latina, defendiendo la herencia compartida entre ambos territorios y citando a escritores como Federico García Lorca. "No somos mundos separados, somos una misma conversación a lo largo del tiempo", ha expresado.

Finalmente, ha recibido el galardón "en nombre de Venezuela" y lo ha compartido con "las familias perseguidas por la dictadura", así como con María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, a quienes ha definido como "artífices de la esperanza".

Antonio Ledezma

Nacido en 1955 en San Juan de los Morros (Venezuela) y formado en Derecho, Antonio Ledezma ha desarrollado una extensa carrera institucional desde finales de los años 70, ocupando responsabilidades de primer nivel tanto en el ámbito legislativo como ejecutivo. Fue diputado al Congreso Nacional, senador y alcalde metropolitano de Caracas, donde impulsó importantes proyectos urbanos y de modernización.

El Ayuntamiento de Zaragoza ha valorado especialmente su papel como figura destacada de la oposición democrática venezolana, así como su defensa sostenida del Estado de derecho frente a la deriva autoritaria del régimen chavista.

Fue detenido en 2015 bajo acusaciones ampliamente cuestionadas por la comunidad internacional. Tras permanecer encarcelado y posteriormente en arresto domiciliario, Ledezma logró abandonar Venezuela en 2017, estableciendo su residencia en Madrid, desde donde ha continuado su actividad política y su labor de denuncia internacional.

En el exilio, ha desempeñado un papel relevante en la articulación de redes democráticas y en el apoyo a iniciativas orientadas a una transición política en su país. Destaca asimismo su contribución al debate público a través de su obra reciente, Operación Guacamaya, en la que combina elementos de testimonio y ficción para abordar episodios de resistencia democrática y cooperación internacional en contextos de represión.

Concurso escolar

Durante el acto, se ha hecho también entrega de los premios del XVIII Concurso escolar de redacción y dibujo, dirigido a alumnado de Educación Primaria y Secundaria. El objetivo es promover el conocimiento de las instituciones y de los valores europeos entre niños, niñas y adolescentes. En esta edición se han presentado 226 dibujos y 80 redacciones de 10 colegios distintos.

En la categoría de Educación Primaria el premio de dibujo ha sido, en la primera etapa (1º, 2º y 3º), para Valeria Salvador Izquierdo alumna del colegio Santo Domingo de Silos y, en la segunda etapa de Primaria (4º y 5º), para Sofía Gallego Tejero.

El premio de redacción para la segunda etapa de Primaria ha recaído en el alumno Marcos Biela, del colegio Escolapias Calasanz. En la categoría de Educación Secundaria, la ganadora de dibujo ha sido para Izarbe Lostal, alumna de Salesiano y en redacción ha recibido el premio Lucía Martínez, alumna de colegio Antonio Machado.

Además este año, por primera vez, se ha celebrado otro concurso en colaboración con el Consejo Aragonés del Movimiento Europeo (CAMEUR), resultando ganador el colegio Cristo Rey Escolapios.