Ya es oficial: Myke Towers, primer artista confirmado en Espacio Zity para las Fiestas del Pilar 2026

Todos los años, durante los meses previos a las Fiestas del Pilar, se despierta una gran expectación con el anuncio de los artistas que actuarán durante las fiestas de la ciudad.

En este marco, Espacio Zity ha lanzado su primera confirmación para este año.

Myke Towers se subirá por primera vez al escenario de Zity el 9 de octubre a las 21.00h en el Recinto Ferial de Valdespartera.

Michael Anthony Torres Monge, conocido artísticamente como Myke Towers, es en la actualidad uno de los artistas más exitosos a nivel mundial.

El puertorriqueño ha colaborado con algunos de los grandes de la industria (Bad Bunny, Daddy Yankee, Quevedo o Becky G) y ha construido una discografía que suma cientos de millones de escuchas, con hits como 'La falda', 'Degenere' o 'La Curiosidad'.

Su sello es la capacidad para moverse con naturalidad entre géneros y registros: desde el trap oscuro hasta el reguetón más bailable.

El resultado habla por sí solo: en 2024 consiguió el título de artista más escuchado en Spotify España y acumula actualmente más de 39 millones de oyentes mensuales.

Las entradas para su concierto podrán adquirirse desde 49€ a través de la web de Espacio Zity a partir del martes 19 de mayo a las 18.00h.

Con esta primera confirmación, el Zity da el pistoletazo de salida a una nueva edición que ya apunta alto.

Myke Towers es solo el primero de una lista de nombres que irán desvelándose próximamente, consolidando una vez más al festival como el escenario de referencia para los grandes de la música durante las Fiestas del Pilar, del 9 al 17 de octubre.

Para quienes quieran vivir el festival al completo, los abonos generales, que dan acceso a todos los conciertos y a las sesiones de noche de los nueve días y salen a la venta el próximo 14 de mayo.