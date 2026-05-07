El PSOE propone reservar vivienda asequible para progenitores divorciados en Zaragoza

La concejala socialista Ros Cihuelo ha propuesto este jueves al Gobierno de Natalia Chueca que reserve en el parque público de vivienda de Zaragoza, así como en los nuevos desarrollos urbanísticos, un porcentaje de vivienda de alquiler asequible para que aquellos padres o madres que, tras el divorcio o separación tienen que abandonar el domicilio familiar, puedan garantizar también un hogar digno a sus hijos cuando los tengan bajo su custodia.

Asimismo, el PSOE ha propuesto una línea de ayudas temporales para el abono del alquiler para aquellas personas que tras una separación o divorcio se ven en la necesidad de abandonar el domicilio familiar. Ambas propuestas estarán vinculadas a la capacidad económica de los progenitores tras el divorcio.

La concejala socialista ha anunciado que esta propuesta la llevará a la próxima Comisión de Urbanismo, donde va a hacer comparecer al concejal Víctor Serrano, para que explique qué tipo de medidas tienen previsto llevar a cabo para solucionar uno de los temas más estructurales y que tienen más incidencia entre los vecinos y vecinas de Zaragoza en el acceso a la vivienda, como es la situación en la que se quedan los menores que están a cargo de una pareja cuando se produce una separación o un divorcio.

Cihuelo ha explicado que es una situación con cada vez mayor número de personas afectadas. De hecho, cada día en la ciudad de Zaragoza se separan o se divorcian entre cuatro y cinco parejas. La edad de estas parejas, según el Instituto Nacional de Estadística, es entre 40 y 42 años, y una de cada dos de ellas tiene hijos a su cargo y cuando se separan lo hacen en régimen de custodia compartida.

Según la edil socialista, “es una realidad social que en casi el 50% de esas separaciones o divorcios, el progenitor que abandona el domicilio familiar lo hace en un contexto de un mercado supertensionado, y se queda sin posibilidades de acceder de manera inmediata a un hogar, a una vivienda en la que pueda ofrecer en las mismas condiciones a sus hijos e hijas que las que tiene el progenitor que se queda en el domicilio familiar”.

“Desde el Partido Socialista lo que decimos es que el interés superior del menor es un principio absolutamente transversal en todo nuestro ordenamiento jurídico nacional. Lo dice el artículo 39 de la Constitución, el artículo 47 del Derecho a la vivienda y el artículo 92 de la Constitución, que dice que corregir las desigualdades reales es un deber de los poderes públicos. Pero es que además la reciente ley del año 2023, la Ley Estatal de Vivienda, insta a las administraciones a priorizar en materia de acceso a la vivienda a todos aquellos colectivos que tienen un menor a su cargo”, ha apuntado.

Por ello, Ros Cihuelo ha considerado que una ruptura de pareja no puede convertirse en una situación de precariedad ni habitacional ni emocional para los menores, “porque cuando un hijo o hija no puede disfrutar de un hogar digno con uno de sus progenitores no es un problema privado, es un fracaso público”.

“Sin vivienda adecuada no hay responsabilidad parental real ni, por supuesto, protección a la infancia. El interés superior del menor no puede quedar relegado a los intereses del mercado inmobiliario como están haciendo las medidas del Partido Popular. El interés del menor tiene que quedar muy claro, así lo dice la normativa internacional y nacional, tiene que ser la prioridad en el urbanismo y no puede quedarse en menos discursos. Pues bien, es una realidad social a la que la señora Chueca, esa hipocresía a la que ya nos tiene acostumbrados el Partido Popular, está dando la espalda”, ha continuado.

Ante esta situación, ha dejado claro que “para el Partido Socialista el urbanismo es la política social más poderosa y potente a medio plazo para poder cambiar las necesidades reales de nuestros vecinos y vecinas. Es nuestra responsabilidad resolver esta situación de desprotección que afecta a tantos vecinos y vecinas”.