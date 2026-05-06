De 'Vampire Academy' a comedias como 'Que se mueran los feos': las 87 películas y series rodadas en Zaragoza

Zaragoza acumula muchísimas historias. Algunas son recuerdos, otras están plasmadas en miles de hojas encuadernadas y hasta 87 han logrado introducir a la capital de Aragón en el séptimo arte.

Son así muchas las escenas rodadas en las calles y otros espacios que no solo muestran la ciudad, sino que se convierten en todo un viaje a través del tiempo por diferentes épocas y estilos cinematográficos.

No es para menos, pues la primera película que se grabó en Zaragoza (y en toda España) fue en 1899. 'Salida de misa de doce del Pilar de Zaragoza' está dirigida por el aragonés Eduardo Jimeno Correas y, con su duración de 40 segundos, es considerada como la primera película conservada en el país.

Este film entra dentro del género "vista natural", aunque son muchos los estilos que se han grabado en Zaragoza. Desde cine histórico, como 'Agustina de Aragón', hasta superproducciones de Hollywood que fueron todo un acontecimiento en la ciudad, como 'Salomón y la reina Saba.

Otras películas que recopilan escenas grabadas en la capital son 'Carreteras secundarias' -basada en un libro de Ignacio Martínez de Pisón-, 'Una de zombis' -que mezcla de gore y comedia negra-, o la popular comedia contemporánea 'Que se mueran los feos'.

También hay rincones de Zaragoza que han recogido la historia de cuatro jubilados, uno de ellos interpretado por José Luis Gil, que trazan un plan en torno al estrafalario robo de una escultura de Pablo Gargallo. La película se llama 'Miau' y se filmó en el Museo Pablo Gargallo, en el centro comercial el Caracol, el paseo Sagasta y en el Cementerio de Torrero.

Y no solo se han grabado grandes películas, también series televisivas que han rodado en espacios emblemáticos como La Aljafería. 'El Cid', que cuenta la historia de Rodrigo Díaz de Vivar (interpretado por Jaime Lorente), o el fenómeno viral de 'Vampire Academy', cuya primera y única temporada grabó algunas escenas (como bailes y comidas) en este histórico edificio.

La capital aragonesa no solo ha sido el escenario para películas internacionales. También ha acogido a grandes ganadoras de los Goya como Las niñas, de Pilar Palomero, que obtuvo hasta cuatro 'cabezones' en 2020, entre ellos el de mejor película y mejor guion.

Cinco años después la ciudad volvió a brillar en estos galardones, cuando 'La estrella azul', de Javier Macipe, triunfó en los Premios Goya 2025 al ganar dos galardones: Mejor Dirección Novel y Mejor Actor Revelación (el zaragozano Pepe Lorente).