Es oficial: el Ayuntamiento creará un tanque de tormentas por 837.000 euros en una de las zonas más peligrosas

Ya es oficial. El Gobierno de Zaragoza ha dado luz verde al proyecto de obras para crear un depósito de tormentas junto al cementerio de Torrero que mitigará y reducirá cualquier riesgo de inundaciones en el entorno del Barranco de la Muerte.

Esta infraestructura hidráulica, con apoyo de AWS, cuenta con una inversión municipal estimada de 837.127,71 euros y tendrá un plazo de seis meses de ejecución.

"Seguir avanzando en el desarrollo de infraestructuras hidráulicas de última generación no es solo una obra pública más; es un escudo para nuestra ciudad. Frente a la creciente amenaza de episodios tormentosos extremos, como lo sucedido el 6 de julio del 2023 en esta zona, estas inversiones garantizan la seguridad de nuestros vecinos", ha declarado este la alcaldesa de la ciudad, Natalia Chueca, quien ha visitado el entorno del barranco para anunciar esta nueva inversión.

Fases del proyecto

Ya en 2025, el Ayuntamiento de Zaragoza finalizó la construcción del canal perimetral de alivio en el Barranco de la Muerte, en la trasera del CEIP María Zambrano y el Cuartel de la Policía Local del barrio de Parque Venecia, para incrementar el nivel de seguridad.

Las obras supusieron una inversión de 1,26 millones de euros para crear un canal de 2 metros de profundidad, 24 metros de anchura y más de 300 metros de longitud. Esta obra canaliza el agua y reduce su velocidad, finaliza en la Z-30 donde vierte el agua que no sea absorbida por la red municipal.

Tras esta primera fase, y gracias al apoyo financiero de 14 millones de euros de AWS, Zaragoza comienza ya la segunda fase para avanzar con el blindaje del barrio Parque Venecia, la circunvalación Z-30 y las zonas adyacentes frente a las inundaciones.

Para ello, se sumarán en el Barranco de la Muerte las siguientes infraestructuras: un tanque de tormentas junto a la tapia del Cementerio de Torrero; cinco nuevos diques de laminación (cuatro en el barranco de la Muerte y uno más en el de Camino de Arráez); y se acondicionarán y mejorarán los diques de laminación superiores aguas arriba de la Z-40 en el barranco del Camino de Arráez.

Después, en la tercera fase, se soterrará el Barranco de la Muerte en la Z-30 mediante un colector, con el propósito de duplicar la capacidad actual y la eficiencia del sistema de drenaje y mitigando significativamente el riesgo de inundación en esta zona crítica. Supondrá, en definitiva, crear una nueva tubería de alta capacidad que recoja el agua vertida al final del canal perimetral en construcción actualmente para trasladarla fuera del área, a 1,2 km de distancia.

El tanque de tormentas

En concreto, la segunda fase comienza con la aprobación del proyecto de la construcción de los depósitos o tanques de tormenta en los campos de fútbol junto al cementerio de Torrero, que consistirá, con un plazo de ejecución de 6 meses, en el rebaje de los 5.000 m² de este espacio y toda su adecuación, dotándolo con la infraestructura necesaria, para reducir el riesgo de inundación, y que incluirá la evacuación de los caudales, un aliviadero para que funcione en caso de llenado del depósito, y una conducción de vaciado del mismo.

El presupuesto supone una inversión estimada de 837.127,71 euros. Este cuenco, que tendrá una capacidad máxima de 20.000 m³ de agua, permitirá regular los caudales provenientes de los desagües de pluviales del Cementerio de Torrero, que en la actualidad se vierten sobre esta zona y posteriormente terminan bajando hacia su salida natural, en el actual canal perimetral.

La actuación, de hecho, incluye la adecuación de la cuneta aledaña al cerramiento del cementerio, obras para la evacuación de los caudales, un aliviadero en la cerrada norte del campo de fútbol en caso de llenado del depósito. Aledaño al aliviadero, se instalará una conducción de vaciado del depósito, situada en el fondo del mismo.

Las principales actuaciones que comprende el tanque de tormentas supondrán la excavación y ejecución del tanque, la adecuación de la salida de pluviales del cementerio de Torrero y la obra de amortiguación, las cunetas perimetrales de drenaje y arquetas de derivación, el desagüe del tanque de tormentas a la red de colectores (nuevas conducciones y adecuación de las existentes), el aliviadero del tanque y su colchón amortiguador, así como otros elementos auxiliares y reposición de servicios afectados.