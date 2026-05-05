Zaragoza otorga 88 licencias para artistas callejeros: estas son las tres zonas diferenciadas para las actuaciones

Uno de los artistas en el paseo de la Independencia. E. E.

El Ayuntamiento de Zaragoza ha otorgado para este año 88 licencias para artistas y músicos callejeros que podrán actuar en tres zonas diferenciadas de la ciudad.

El consejero de Participación Ciudadana y Régimen Interior, Alfonso Mendoza, ha detallado el decreto aprobado para regular estas actuaciones en los espacios públicos con unos permisos que se conceden cada año y que permiten que las calles se llenen de música y arte, respetando siempre la ordenanza de ruidos.

"Los artistas callejeros dinamizan nuestros barrios, atrayendo tanto a vecinos como a visitantes, y hacen de Zaragoza una ciudad más abierta, creativa y artística", ha indicado Mendoza, quien ha señalado que estas iniciativas se llevan a cabo favoreciendo siempre la "convivencia" entre el uso del espacio público y la expresión artística, garantizando el "respeto a todos".

Este año, se han ofrecido hasta un total de 85 licencias distribuidas en dos zonas, a las que se suman seis más de la llamada zona 3 vinculada a la celebración de mercadillos semanales. En total, la misma cifra que el año anterior.

Además, por primera vez, este año se realizó un sorteo público en la Casa Consistorial, que tuvo lugar el pasado 16 de abril para poder dirimir los empates, al registrarse más solicitudes (102) que licencias (91).

La zona 1 abarca Paseo Independencia y Casco Histórico e incluye treinta permisos, veinte para músicos y diez para artistas. Queda fuera la plaza del Pilar por ser un espacio emblemático "con un patrimonio histórico y artístico y especial vinculación religiosa".

Exclusión calle Alfonso

Además, se mantiene la exclusión de las actuaciones musicales en la calle Alfonso tras las quejas de los vecinos, al ser una vía estrecha y con menos espacio.

El resto de expresiones artísticas, como mimo, estatuas vivientes, malabares o dibujantes, sí podrán realizarse en esta céntrica calle.

De esta forma, se busca compatibilizar las manifestaciones artísticas y musicales, que aportan animación y diversión en las calles, con el derecho al descanso de los vecinos, ha comentado Mendoza.

En esta zona, se han concedido los 20 permisos ofertados para los músicos y siete de las 10 licencias previstas para los artistas callejeros, ya que tres se han quedado desiertas por falta de solicitudes.

En cambio, en la zona 2, que concentra las actuaciones en los parques, plazas y calles del resto de la ciudad, se han otorgado las 55 licencias ofertadas, incluyendo músicos y artistas.

Además, se habilita una tercera zona vinculada a los mercados para animar esta actividad comercial, para la que se han otorgado seis autorizaciones. Estas licencias estarán en vigor hasta el 31 de diciembre, incluyendo las Fiestas del Pilar. Para cada zona se establecen franjas de horario delimitadas.