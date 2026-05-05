Unos okupas amenazan de muerte a la alcaldesa de Zaragoza: "Cuando vengas a desalojar, ojalá te mueras"

La cárcel de Torrero ha amanecido este martes con pintadas "vergonzosas". Así lo ha denunciado el concejal de Participación Ciudadana en el Ayuntamiento de Zaragoza, Alfonso Mendoza, quien ha asegurado que este tipo de mensajes "debe ser rechazado sin ambigüedades por todos los grupos políticos".

En un cartel blanco colgado a la entrada del edificio se puede leer la siguiente amenaza a la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca: "Cuando vengas a desalojar, ojalá te mueras".

"No estamos hablando de una expresión de desacuerdo. Sino mensajes, pintadas de okupas, que desean la muerte de la alcaldesa", ha reclamado Mendoza.

Hace una semana, la propia regidora anunció que este espacio durante "16 años okupado" iba a pasar a convertirse en un centro de mayores para los vecinos del barrio. El proyecto cuenta con un presupuesto de más de 3'4 millones de euros y seguirá el mismo modelo que el Centro de Mayores Luis Buñuel en el barrio del Gancho.

"Hablamos de un compromiso que se anunció en el programa electoral, respaldado por una amplia mayoría de nuestra ciudad le pese a quien le pese", ha recordado Mendoza.

Desde la asesoría jurídica municipal, según ha informado el edil, están estudiando "todos los procesos y acciones legales posibles".

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