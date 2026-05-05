Familiados.tv lanza en Belchite el piloto de su proyecto para combatir la soledad en mayores a través de tecnología accesible

Carmelo Pérez, alcalde de Belchite, junto a Fernando García y Pilar Ramírez. E. E

Proporcionar una posibilidad para la socialización y fomentar el bienestar y el envejecimiento activo. Ese es el objetivo de Familiados.tv.

Esta iniciativa, creada por la entidad de cuidados y ayuda a domicilio Familiados, perteneciente al grupo farmacéutico Novaltia, ha escogido Belchite para llevar a cabo la prueba piloto de este proyecto pionero en España.

"Familiados.tv es un programa desarrollado por profesionales con unos objetivos muy concretos", ha explicado Fernando García, director de Familiados.

Se configura así como un programa de intervención social e integral contra la soledad y la depresión.

Está dirigido a personas mayores de 65 años sin deterioro cognitivo significativo, pero con vínculos sociales reducidos.

"A medida que la población envejece, aumenta la incidencia de la soledad no deseada, lo que tiene un impacto significativo en su bienestar emocional y físico. Esta situación se acusa todavía más en el medio rural", ha señalado García.

Y, aunque casos de soledad se dan en todos los ámbitos, han querido comenzar por zonas con despoblación y con la media de edad más envejecida.

Así, gracias al apoyo del Ayuntamiento de Belchite, dos grupos de usuarias residentes en la localidad ya se benefician de él.

"Somos una de las áreas más despobladas de Aragón, y un 35% de los habitantes tiene más de 65 años. Por eso para nosotros es una prioridad facilitar recursos que mejoren la calidad de vida de nuestros mayores", ha afirmado Carmelo Pérez, alcalde de Belchite.

Este servicio les permite conectarse de forma sencilla a videollamadas para mantener conversaciones y reforzar su red de contactos dentro del propio municipio.

Gracias a la tecnología accesible instalada por Familiados.tv, los vecinos de Belchite escogidos para probar este servicio disfrutan de dos horas de conversación en videollamada desde su televisor.

Son encuentros amenos moderados por una trabajadora social especializada en Gerontología. Ella dinamiza las sesiones y aporta temas para que las usuarias puedan ejercitar su memoria e intercambiar historias y experiencias

"Queremos escuchar a los mayores, nuestra intervención empieza por escucharles", ha destacado García.

Intervención contra la soledad

La idea es que, entre los vecinos seleccionados, se creen grupos cohesionados con perfiles similares para facilitar que las dinámicas fluyan con facilidad.

Además, se establece un sistema pensado para que la tecnología no sea un enemigo, sino un aliado. El programa se instala en el televisor del usuario y se configura de forma remota por parte de Familiados.

Así, dos días a la semana, los usuarios se conectan y realizan una sesión estructurada en torno a objetivos terapéuticos.

Presentación del proyecto piloto. E. E

"El programa funciona, estamos viendo que no son las mismas personas cuando lo empiezan que cuando lo acaban", ha asegurado Pilar Ramírez, trabajadora social y dinamizadora de las videollamadas.

Y es que con la prueba piloto han podido comprobar que esta iniciativa mejora su autoestima, favorece su atención y participación, trabaja la estimulación cognitiva y ayuda a establecer nuevos vínculos.

A través de distintas dinámicas, separadas por colores, los mayores del municipio abarcan múltiples dimensiones como la evocación de recuerdos, el pensamiento crítico o la expresión emocional.

"Los mayores tienen mucho que contar, y cuando les das la oportunidad, lo cuentan sin problema", ha añadido Ramírez.

Al finalizar, se espera que los participantes hayan ampliado su círculo de relaciones, pero sobre todo que cuenten con mayor capacidad de interacción y bienestar emocional.