Vox y ZEC cargan contra el Gobierno de Zaragoza tras el nuevo revés de Distrito 7: "Es una evidencia de mala gestión"

Distrito 7, la futura ciudad del cine de Zaragoza y uno de los grandes proyectos del Gobierno municipal, ha sufrido un nuevo revés.

Si hace tan solo unas semanas la antigua fábrica de Giesa recibía un aluvión de críticas de la oposición política tras darse a conocer que la única empresa interesada para la gestión de las instalaciones había entregado la documentación cinco minutos fuera de plazo, ahora los partidos de Vox y Zaragoza en Común vuelven a criticar la gestión de los de Natalia Chueca en Zaragoza al quedarse también desierto el concurso para llevar la zona de restauración.

Ante esta situación, desde el Ayuntamiento de Zaragoza son dos las opciones para asegurar que esta parte del proyecto no se queda estancada: por un lado, podría volverse a dar una adjudicación directa, como pasó con el contrato para la gestión de los platós, o también existe la posibilidad de que se modifiquen los pliegos y que estos vuelvan a salir a concurso con otras características de gestión.

“Desde el Grupo Municipal Vox en el Ayuntamiento de Zaragoza queremos transmitir que lo que está ocurriendo con la Ciudad del Cine evidencia una mala gestión desde el inicio. Estamos hablando de un proyecto de 20 millones de euros de dinero público, uno de los grandes anuncios de este mandato de la alcaldesa Natalia Chueca, y hoy lo que tenemos es un cúmulo de problemas, de decisiones más que cuestionables y sobre todo de falta de transparencia", ha sentenciado la portavoz del partido en la ciudad, Eva Torres.

"Primero la única empresa interesada presentó la oferta fuera de plazo, y por lo tanto la licitación queda desierta. El Ayuntamiento ante esto decide ir a una adjudicación directa y ahora lo que vemos es que incluso otros contratos que están vinculados al proyecto también quedan desiertos porque no hay ninguna empresa que esté interesada en gestionar el restaurante y el barcafetería", ha insistido.

Todo esto es para Vox "un síntoma de que el proyecto tal y como está planteado no resulta atractivo, no genera confianza o no está bien diseñado y lo más grave no es solo el fracaso de la licitación, lo más grave es la respuesta del Gobierno que ante la falta de competencia en lugar de replantear el modelo lo que está haciendo es optar por una adjudicación directa".

Por todo esto, Torres ha solicitado tres cosas al Gobierno de la Ciudad: "En primer lugar, transparencia total sobre el proceso de adjudicación directa; En segundo lugar, justificación técnica y jurídica detallada de estas decisiones de adjudicación directa; y en tercero, una reflexión seria. Si el modelo de la ciudad del cine es adecuado o hay que replantearlo porque desde luego cuando un proyecto de 20 millones de euros no atrae empresas el problema no está en las empresas, el problema está en el proyecto".

Por su parte, desde Zaragoza en Común han calificado como "un despropósito" que un equipamiento público "donde se han invertido más de 20 millones de euros" se adjudique "sin que exista una verdadera concurrencia competitiva que asegure la viabilidad de la propuesta y las garantías de funcionamiento".

Desde la formación han anunciado una moción que trasladarán al próximo pleno para crear una comisión especial, en la que participen tanto los Grupos Municipales , como las entidades vecinales del barrio, así como entidades del sector cultural para con transparencia y participación reorientar este proyecto.

El Concejal Suso Domíguez recuerda que "desde que la Señora Chueca anunció el proyecto de Distrito 7, desde Zaragoza en Común hemos trasladado que este no es un proyecto que necesitase esta ciudad y advertimos del fracaso de otros proyectos similares emprendidos por el PP en otras ciudades y recuerdan que iba en contra de las demandas vecinales que confiaban en que la rehabilitación de Giesa trajera equipamientos municipales necesarios para el barrio, como un centro de convivencia para mayores o instalaciones deportivas".