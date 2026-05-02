Zaragoza recibirá 50.000 dólares para financiar proyectos climáticos liderados por jóvenes de la ciudad

El Ayuntamiento de Zaragoza ha sido seleccionado por Bloomberg Philanthropies para formar parte del Fondo de Acción Climática Juvenil (Youth Climate Action Fund, YCAF), un ambicioso programa internacional que reúne a 300 ciudades de los seis continentes con el objetivo de fortalecer la colaboración entre las administraciones locales y la juventud en el desarrollo de soluciones frente al cambio climático.

Esta iniciativa implicará a más de 300.000 jóvenes de entre 15 y 24 años en todo el mundo, promoviendo su participación activa en la definición e implementación de proyectos climáticos locales.

En este contexto, el impulsor del programa, Michael R. Bloomberg, subrayó que "el cambio climático es un desafío que requiere el esfuerzo de todos, y es fundamental que los jóvenes, quienes tienen más en juego, lideren el camino".

En el marco de este programa, Zaragoza recibirá una financiación de 50.000 dólares (unos 42.000 euros) destinada a apoyar entre 8 y 50 proyectos liderados por jóvenes, mediante microfinanciación individual de entre 1.000 y 5.000 dólares. Estas iniciativas deberán estar alineadas con las prioridades climáticas de la ciudad y ejecutarse antes del 15 de abril de 2027.

El programa tiene como principales objetivos implicar a la juventud en la búsqueda de soluciones frente a los retos climáticos, transformar sus ideas en acciones concretas, fortalecer la capacidad institucional del consistorio para trabajar con jóvenes y aumentar la confianza entre la ciudadanía y la administración mediante resultados visibles y colaborativos.

Para su desarrollo, Zaragoza deberá conformar un equipo de trabajo específico, liderado por un responsable municipal, y cumplir una serie de requisitos clave como garantizar la transparencia del proceso, impulsar el liderazgo político, lanzar una convocatoria pública abierta, asegurar la participación real de jóvenes y realizar un seguimiento continuo mediante informes periódicos.

El Fondo de Acción Climática Juvenil se estructura en cinco fases: diseño, lanzamiento, apoyo, difusión e informe. Durante la fase de diseño, el Ayuntamiento definirá las temáticas prioritarias, elaborará la convocatoria y constituirá un comité independiente de selección.

En la fase de lanzamiento, se publicará y promocionará la convocatoria, se seleccionarán los proyectos y se distribuirán los fondos. Posteriormente, en la fase de apoyo, se acompañará a los jóvenes en la ejecución de sus iniciativas mediante reuniones y seguimiento continuo.

La fase de difusión permitirá visibilizar los proyectos desarrollados a través de eventos públicos, historias de impacto y acciones de comunicación, mientras que la fase final estará centrada en la elaboración de informes, evaluación de resultados y medición del impacto alcanzado.

Los proyectos financiados deberán estar liderados por jóvenes y podrán abordar ámbitos como la educación climática, la agricultura sostenible, la movilidad sostenible o la economía circular.

Podrán recibir financiación organizaciones sin ánimo de lucro, asociaciones juveniles, centros educativos u otras instituciones públicas, mientras que quedan excluidas empresas privadas, partidos políticos e iniciativas individuales.

El proceso de selección de proyectos se realizará mediante una convocatoria abierta y transparente, evaluada por un comité independiente que garantizará la diversidad temática y la equidad en la asignación de los recursos.

En cuanto a los gastos, serán elegibles aquellos relacionados con materiales, organización de eventos, transporte o comunicación, mientras que no se permitirá la financiación de actividades políticas, campañas partidistas o beneficios personales.

La participación en este programa internacional que ha logrado el Ayuntamiento de Zaragoza, supone una oportunidad estratégica para situar a la juventud en el centro de la acción climática local, fomentar la innovación social y reforzar el compromiso de la ciudad con la sostenibilidad y la lucha contra el cambio climático.