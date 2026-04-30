Tensión en el pleno por los dobles turnos del PSOE "intencionados" y las críticas al PP por no cambiar el día

El pleno de este jueves es a contrarreloj. A las 17.00 se iniciará la investidura del presidente de Aragón, Jorge Azcón, a la que, previsiblemente, no podrán asistir los concejales del PP del Ayuntamiento de Zaragoza.

Y eso, que todo ha empezado una hora antes. Pero ni con esas parece que se vaya a evitar el solapamiento de ambas agendas este jueves porque, cuando el reloj ha marcado las 12.00, el debate no ha llegado ni al ecuador, con tan solo dos mociones cerradas desde las 8.15 que ha comenzado.

Desde el PP aseguran que el motivo de que el pleno sea, en esta ocasión, "artificialmente largo" viene motivado por el PSOE y su supuesta intención de que ni la alcaldesa ni los concejales puedan asistir a la toma de posesión de Azcón.

"cordialidad parlamentaria"

La alcaldesa, Natalia Chueca, ha abierto el Pleno pidiendo ya intervenciones "concisas y breves" y apelando a la "cordialidad parlamentaria". Algo que no ha causado el efecto que se esperaba.

Desde Zaragoza en Común, su portavoz Elena Tomás ha criticado que se echen los balones en el tejado de la bancada izquierda asegurando que "la incapacidad de negociar no es culpa de la oposición". Ha asegurado que PSOE, Vox y su propio partido plantearon la posibilidad de cambiar el Pleno al próximo lunes.

"El partido popular se ha negado", ha declarado la concejal socialista, Marta Aparicio, recogiendo las palabras de Tomás y criticando, además, la "falta de cortesía parlamentaria" que, a su juicio, ha planteado inicialmente la regidora.

Les ha respondido inmediatamente Natalia Chueca, quien, además de recordar que este pleno "estaba convocado desde principios de mes", ha asegurado que el cambio de día era inviable por motivos de "agenda".

Es por eso que, "con buena voluntad", desde el Gobierno municipal habían hecho cálculos milimétricos con los que llegaban a tiempo al acto del Gobierno de Aragón. Eso sí, con lo que no contaban era con el factor de los dobles turnos, que hasta ahora ha requerido el PSOE en todas las mociones.

Y es que la propia Ranera, que por alusiones ha pedido responder a la alcaldesa al inicio del pleno, ha avanzado ya sus intenciones. "Si no me permiten hablar ahora, no me quedará otra que decirlo durante mi intervención y pedir un segundo turno", ha expuesto. Un momento en el que la tensión ha llegado a uno de los puntos más altos esta mañana, con la regidora cortando a Ranera con un firme "guarde silencio".

Todo el debate ha continuado con una intervención del portavoz del PP, Ángel Lorén, durante una rueda de prensa celebrada esta mañana en la que ha confirmado que "en condiciones normales la duración de un pleno es inferior a seis horas". Así, ha acusado al PSOE de alargar "artificialmente" el debate de este jueves "para cumplir con las políticas sanchistas".