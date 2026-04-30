Giro de guion en el pleno de Zaragoza: la alcaldesa cambia el orden del día y llegará a la investidura de Azcón

Cambio de última hora en el Ayuntamiento. La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha echado mano de sus poderes como presidenta del Pleno (concretamente del artículo 78 del reglamento orgánico) y ha cambiado el orden del día para comparecer sobre las 14.30 en lugar de a final de la tarde, como estaba previsto.

"Como saben, a las 17.00 tenemos el acto institucional de toma de posesión del presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, que les he dicho a primera hora del Pleno y, debido a los dobles turnos que se han ido pidiendo sucesivamente, se dificulta la posibilidad de que pueda asistir", ha justificado.

Así, ha iniciado su intervención (solicitada por los socialistas) para dar cuenta de la situación actual relativa al proceso de regularización migratoria extraordinaria.

Una decisión que no ha estado exenta de críticas. Desde el PSOE, la portavoz Lola Ranera ha recriminado que dicho cambio "no ha sido llevado a juntas de portavoces".

Por su parte, Chueca ha argumentado que también en junta de portavoces se había acordado "no pedir dobles turnos para poder acabar a las 17.00, sin embargo han tenido en su voluntad pedirlos reiteradamente, incluso cuando se los podrían haber ahorrado".

En este sentido, ha asegurado que esta es "la mejor solución para todos los grupos, para que todos puedan estar representados a las 15.00 en un acto que me parece importante para nuestra comunidad autónoma".

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Según el artículo 78, toda sesión, sea ordinaria o extraordinaria, "habrá de respetar el principio de unidad de acto y se procurará que termine en el mismo día de su comienzo". Se señala así que, durante el transcurso de la sesión plenaria, el Presidente podrá acordar, a iniciativa propia o de alguno de los Grupos municipales, "interrupciones a su prudente arbitrio, para permitir las deliberaciones de los grupos por separado sobre la cuestión debatida, o para descanso en los debates".

Herramienta municipal que también está respaldada por el articulo 87 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.