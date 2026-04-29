Zaragoza reabre la calle Matadero tras su reforma, culminando una inversión de 1,8 millones de euros

La calle Matadero, del barrio San José ya ha sido abierta tras su renovación integral. Se culmina así una inversión de 1,8 millones de euros en la primera Operación Asfalto, que según ha anunciado la alcaldesa, viene seguida de una segunda.

"Este año tenemos un millón de euros de dotación en la primera operación Asfalto, pero este invierno especialmente lluvioso ha habido un impacto mayor en el firme de nuestras calles y por lo tanto vamos a sacar una segunda modificación de créditopara una segunda Operación Asfalto que nos permita complementar esas calles que inicialmente se iban a quedar fuera" ha anunciado.

Aspira a que "por lo menos se saque otro millón de euros" mediante una modificación de crédito, y confía en que el proyecto cuente con el apoyo de los grupos municipales de la oposición porque "es bueno para todos los vecinos".

Nueva calle Matadero del Barrio San José, Zaragoza. EE

El anuncio lo ha comunicado durante la apertura de la renovada calle Matadero del distrito de San José.

A partir de este miércoles 29 de abril "se procederá a la reapertura definitiva de la vía, marcando un hito en la transformación urbanística del barrio y dando respuesta al final de una reforma largamente demandada por los vecinos, dotando al barrio de un espacio público moderno, accesible y sostenible", ha anunciado la alcaldesa en su visita a la zona.

A partir de primera hora de este miércoles, y coincidiendo con la puesta en servicio y restitución de todo el tráfico, tanto en la propia calle Matadero como en las vías aledañas y en la avenida de San José, los operarios municipales comenzarán con la retirada progresiva de todos los materiales y vallados de las obras.

"Este último paso certifica el término de unos trabajos de gran envergadura que devuelven la normalidad al distrito, mejorando drásticamente la calidad de vida de sus residentes", ha avanzado la primera edil.

La reforma integral de la calle Matadero "no se ha limitado a un simple lavado de cara, sino que ha supuesto una reconfiguración total de la escena urbana de este espacio fundamental para San José. El diseño ejecutado responde a los criterios de una ciudad europea del siglo XXI, poniendo al peatón en el centro de la planificación urbana y pacificando el tráfico rodado", ha recordado Natalia Chueca.

Entre las principales actuaciones que han transformado la fisonomía de la calle, destaca la ampliación del espacio peatonal, dado que se han ensanchado significativamente las aceras, eliminando barreras arquitectónicas y garantizando una accesibilidad universal real para todos los viandantes, personas con movilidad reducida y carritos de bebé. Además, se ha pacificado el tráfico, garantizando una mayor seguridad vial y disminuyendo la contaminación acústica.