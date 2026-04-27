Inmigrantes ya tienen su informe de vulnerabilidad para la regulación: "Después de una semana tengo todos los papeles"

“Después de una semana tenemos todos los papeles”. Así de contentos se mostraban Kaleb y Hamed tras salir de su cita en la Casa de las Culturas de Zaragoza.

Esta pareja de amigos procedentes de Nigeria comparaban los papeles, entre ellos, el Informe de Vulnerabilidad que venían a solicitar a este centro municipal desde que se centralizara esta solicitud desde este lunes.

Chapurreando español e inglés cuentan que llevan “casi dos años” viviendo en Zaragoza y que se quieren quedar aquí para trabajar.

Tras abrirse el proceso de regularización han sido dos de los cientos de personas que han hecho fila en la plaza del Pilar para conseguir los papeles de empadronamiento: “Hemos madrugado mucho casi todos los días”.

Así que se estableció la cita previa para el informe de vulnerabilidad “llamamos y hoy nos han conseguido dar el papel”.

Mismo papel que también luce en mano Jasini. Este joven procedente de Argelia que lleva en España un año.

“Estudio español aquí desde hace seis meses dos días a la semana y ellos me avisaron para pedir el informe”, señala a la salida de la Casa de las Culturas.

Peor suerte están corriendo otras personas que se acercan hasta el edificio municipal. Cabizbaja sale Yasmin: “He venido aunque no tenía cita porque llamó y me sale que el buzón está lleno”, recalca.

Por lo que se va con las manos vacías pero con la esperanza de que a la siguiente vez pueda conseguir que le atiendan a través del 900 700 107 y que le entreguen el informe.

La jornada de este lunes se ha llevado con tranquilidad ya que al ir con cita previa las largas filas no se han concentrado en este edificio del barrio de La Magdalena. Sí que se ha visto ir y venir solicitantes, pero sin ninguna incidencia.

El Ayuntamiento de Zaragoza decidió la semana pasada centralizar los trámites de este informe en la Casa de las Culturas para intentar descongestionar la Casa Consistorial. De esta forma se ha hecho refuerzo de personal con hasta 15 trabajadores para agilizar los trámites.

Todo ello mientras una patrulla de la Policía Local vigila el buen desarrollo de la mañana y la plaza del Pilar sigue recogiendo filas de personas que buscan hacerse con su empadronamiento.