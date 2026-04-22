Lourdes, ganadora del sorteo de una vivienda en Zaragoza: "Va a ser emocionante ver a mi familia en casa"

"Estoy que no me lo creo". Estas son las primeras palabras de Lourdes Gabriela tras haber recibido de manos de la alcaldesa de Zaragoza las llaves de su propia vivienda en Zaragoza.

Se trata de una de las diez familias que han tenido la suerte de ganar el sorteo para 10 viviendas de protección oficial (VPO) en el barrio de Torrero. Un proceso al que se llegaron a presentar 293 aspirantes y que a partir de este momento Lourdes puede decir contenta que tiene una vivienda en la capital aragonesa.

Esta vecina de Zaragoza no dudó en presentar la solicitud en octubre cuando se abrió la solicitud y en el mes de marzo recibió la buena noticia: "Fue un griterío exagerado y mucha emoción", cuenta.

Por el momento, ha podido visitar su próxima vivienda, por al menos cinco años, sola. Si bien admite que cuando más "emocionante" será cuando "toda mi familia pueda ver la casa".

Así, su nueva casa será el lugar seguro de Lourdes, su madre y su hijo. Una familia monoparental que el poder acogerse a estas viviendas supone "un respiro".

Zaragoza ya se ha convertido en su hogar desde que llegó hace diez años desde Honduras con su madre y en la que se siente "una maña más": "Tengo un hijo maño y esto simplemente me deja con que Zaragoza es mi ciudad".

700 euros de alquiler

Estas diez viviendas vacantes están en Torrero, entre las calles de Casa Ganaderos, de Manuel Villanueva y de Semblante Aragonés, números 2-4-6. Se trata de Viviendas Protegidas en régimen de alquiler con opción de compra, propiedad de la Sociedad Municipal Zaragoza Vivienda.

La Sociedad Municipal construyó aquí en 2011 un total de 96 viviendas, con garajes y trasteros, calificadas como VPA cuyo destino es el de arrendamiento con opción de compra.

Actualmente se habían quedado disponibles esta decena de pisos y "por primera vez, se decidió su asignación mediante sorteo, con unos criterios unitarios y de publicidad extensiva para garantizar la igualdad de oportunidades entre los ciudadanos".

"En total son ocho viviendas de tres dormitorios y dos pisos con cuatro, que oscilan entre los 77,15 y los 89,55 metros cuadrados, con plazas de aparcamiento de 25 m² y trasteros con una media de 8 m². El alquiler mensual, con IVA y gastos de comunidad incluidos, oscila entre los 696,89 euros y los 784,53 euros mensuales", ha repasado la primera edil.

Este tipo de pisos están destinados a un perfil distinto al del listado de alquiler de vivienda social.

En concreto, para acceder a estas viviendas, que llegado un plazo de cinco años el inquilino puede comprar o deberá dejar para ser reasignada si se cumplen siete años, están dirigidas a mayores de edad que no sean propietarios ni usufructuarios de vivienda, conforme a la normativa autonómica vigente sobre vivienda protegida.

Además de estar empadronados en el municipio de Zaragoza, los solicitantes tienen que tener unos ingresos en la unidad de convivencia que no deberán superar 4,5 veces IPREM ponderado.