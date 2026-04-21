Inicia la instalación de marquesinas fotovoltaicas en 4 aparcamientos: se beneficiarán 6.300 hogares de Zaragoza

Este martes se ha presentado el inicio de los trabajos de instalación de marquesinas fotovoltaicas en cuatro zonas municipales de estacionamientos de Zaragoza. Este proyecto de energía renovable es uno de los más ambiciosos emprendidos hasta la fecha por la capital aragonesa.

La iniciativa transforma infraestructuras ya existentes -suelo ya urbanizado- en generadores de electricidad renovable, sin necesidad de ocupar nuevo suelo ni modificar el número de plazas disponibles para los ciudadanos.



Tatiana Gaudes, concejala de Medio Ambiente y Movilidad, ha explicado que "este proyecto demuestra que Zaragoza no solo habla de sostenibilidad, sino que la construye. Aprovechamos infraestructuras que ya existen para generar energía limpia, reducir emisiones y ahorrar dinero a los ciudadanos. Es una apuesta real, medible y que nos acerca cada día más a nuestro objetivo de ser una de las primeras 100 Ciudades Climáticamente Neutras en 2030".

El pliego, publicado en 2024, fue adjudicado el 16 de enero de 2025 a Repsol, que opera a través de Solar360 -una joint venture de la compañía energética y Telefónica España especializada en autoconsumo fotovoltaico-.



En este caso, se trata de la modalidad de autoconsumo colectivo Repsol Solmatch, con la que se crean comunidades solares en zonas urbanas y empresariales, donde los clientes pueden asociarse a una instalación fotovoltaica cercana. Solmatch ha sido una fórmula pionera en España y la compañía energética cuenta actualmente con cerca de un millar de comunidades solares repartidas por todo el país, en distintas fases de implantación.



Esta licitación es el mayor proyecto de comunidades solares de Repsol en España y permitirá a aproximadamente 6.300 hogares potenciales, situados a cinco kilómetros de distancia de las mismas, la posibilidad de consumir energía solar sin necesidad de llevar a cabo una instalación propia. Una parte de la energía se destinará a autoconsumo del consistorio zaragozano.



La concesión tiene una duración de 25 años improrrogables y contempla una inversión privada de aproximadamente 5,66 millones de euros para su instalación, mantenimiento y explotación. El Ayuntamiento no desembolsa ninguna cantidad: son los propios ingresos de la explotación los que financian el proyecto.



Desde el punto de vista técnico, las comunidades solares alcanzarán una potencia total de 2.484,72 kWp* distribuida en cuatro lotes: el aparcamiento de la Avenida José Atares-Siglo XXI (780,64 kWp), el de la calle Marqués de la Cadena (junto al Lidl) (460,53 kWp), el de la Ronda de la Hispanidad (cerca del centro Grande Covián) (963,9 kWp) y el estacionamiento de buses discrecionales de Macanaz (279,65 kWp). En total, 4.176 módulos solares cubrirán 10.816 metros cuadrados de marquesinas y producirán 3.638,5 MWh al año, una cantidad equivalente al consumo eléctrico anual de aproximadamente 1.000 hogares medios. De las 651 plazas que quedarán bajo cubierta fotovoltaica, 40 contarán con puntos de recarga para vehículos eléctricos, impulsando así la movilidad renovable en la ciudad.

Autoconsumo ciudadano

La energía generada no se venderá a la red eléctrica general, sino que se destinará a autoconsumo colectivo de los ciudadanos que quieran unirse a este modelo y cumplan con las condiciones que marca la normativa. La figura legal de este tipo de comunidad está regulada por el Real Decreto 244/2019.



Paralelamente, el canon que Repsol abonará al consistorio lo será parcialmente en especie: un 10% de la energía generada en los lotes 1, 2 y 3, y un 4% en el lote 4, se suministrará en los puntos municipales que el Ayuntamiento determine. Es decir: la mayor parte de la energía producida será para autoconsumo de los ciudadanos y entre un 10% y un 4% restante se aportará como canon al Ayuntamiento. Además, habrá un canon fijo anual de 6.000 euros por lote, lo que representa un ahorro directo y recurrente para las arcas municipales a lo largo de los 25 años de concesión.



Tal y como explica Tatiana Gaudes, "las energías renovables no solo son buenas para el planeta; son buenas para el bolsillo de todos los zaragozanos. Con este proyecto, cada kilovatio que generamos bajo esas marquesinas es un kilovatio que no tenemos que comprar en el mercado, y eso, a medio plazo, se traduce en un ahorro real y significativo para el Ayuntamiento y, en última instancia, para los ciudadanos a quienes servimos."

Luis Santonja, Director Estrategia Cliente, Nuevos Negocios y Productos Digitales de Repsol, ha indicado que "con este proyecto damos un segundo uso a infraestructuras ya existentes para adaptarlas como generadoras de energía de proximidad, acercando el autoconsumo a miles de hogares sin necesidad de que hagan una inversión ni instalen paneles en su tejado. A través de comunidades solares colectivas, los vecinos pueden sumarse de forma sencilla, mientras Zaragoza avanza hacia un modelo energético más eficiente y compartido".

Por su parte, Guillermo Barth, CEO de Solar360, ha indicado que "esta instalación representa uno de los hitos más relevantes para Solar360 en los últimos meses, tanto por su dimensión como por su complejidad técnica. El proyecto refleja nuestra capacidad para abordar desarrollos de gran escala en entornos urbanos, optimizando infraestructuras existentes e incorporando soluciones innovadoras que maximizan la eficiencia energética. Con iniciativas como esta, seguimos consolidando nuestro crecimiento sostenido en megavatios instalados y reforzando nuestro compromiso de acercar la energía solar a cada vez más clientes, combinando experiencia técnica, cercanía y un enfoque orientado a generar valor a largo plazo para las ciudades y sus ciudadanos."

El diseño de cada marquesina se ha adaptado específicamente a la geometría y al arbolado de cada aparcamiento, introduciendo modificaciones sustanciales sobre los diseños originales —especialmente en los lotes 2 y 3— para reducir al mínimo las afecciones. Será necesario retirar 19 árboles en el lote 1 (Avenida José Atares) y una cantidad similar en el lote 2 (Marqués de la Cadena). En los lotes 3 y 4 no se toca ningún ejemplar. La imposibilidad técnica de trasplantar los ejemplares afectados quedará compensada mediante una aportación económica de 23.990,41 euros por parte de la empresa adjudicataria, íntegramente destinada a la plantación de 55 nuevos árboles de calibre 16/18 en alcorques y zonas verdes de la ciudad, coordinada con el Servicio de Infraestructura Verde municipal.