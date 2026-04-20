ZEC denuncia la gestión del Ayuntamiento durante el proceso de regularización: "Es un trato que roza lo inhumano"

El grupo municipal Zaragoza en Común ha denunciado públicamente la situación que se vive en el Ayuntamiento de Zaragoza durante el proceso de regularización extraordinaria de personas migrantes, calificándola de "vejatoria" e "inhumana".

Según el concejal Suso Domínguez, la decisión del equipo de Gobierno de centralizar todos los trámites en las oficinas de la plaza del Pilar ha provocado "un colapso del servicio".

"Esta medida impide que los ciudadanos puedan realizar gestiones en otros registros administrativos, como juntas municipales o vecinales, lo que ha derivado en largas colas y esperas prolongadas a las puertas del Consistorio", ha expuesto el edil.

Desde Zaragoza en Común han reclamado, además, esta situación en un comunicado en el que aseguran que el trato a estas personas "roza lo inhumano". Según exponen, "hay trabajadores municipales que han trasladado que, pese a existir el Sistema Interconectado de Registros, que permitiría presentar solicitudes en distintas administraciones, esta opción no se está comunicando a los solicitantes, concentrando toda la demanda en un único punto".

Además, denuncian que de las cuatro ventanillas disponibles en la sede central, "solo dos se destinan a estos trámites", y que los funcionarios "no pueden reorganizar la atención para agilizar las colas cuando baja la demanda específica".

Uno de los aspectos más críticos señalados por la formación es la gestión del informe de vulnerabilidad. Según el grupo municipal, "más de un centenar de trabajadores sociales no pueden emitir estos certificados desde los Centros Municipales de Servicios Sociales", lo que "obliga" a concentrar las solicitudes en la Casa de las Culturas, generando "nuevas colas y retrasos", especialmente entre las personas más vulnerables.

La consecuencia directa, denuncian, es que decenas de vecinos pasan horas esperando en la calle, en ocasiones bajo altas temperaturas, mientras el interior del Ayuntamiento permanece prácticamente vacío. Una imagen que califican de "denigrante" y que evidencia, a su juicio, "una falta de sensibilidad institucional".

Zaragoza en Común también critica que, a diferencia de procesos anteriores, el actual Gobierno municipal "no ha reforzado los servicios, sino que ha limitado y concentrado recursos, aumentando la presión sobre un único punto de atención". Asimismo, reprochan al Ejecutivo local su confrontación con el Gobierno central en lugar de "buscar soluciones para la ciudadanía afectada".

Ante esta situación, el grupo ha solicitado medidas "urgentes", entre ellas permitir que los Centros de Servicios Sociales emitan informes de vulnerabilidad, descentralizar la tramitación hacia juntas municipales y vecinales, reforzar el personal en el Registro General y habilitar soluciones que eviten las esperas prolongadas en la calle, como el acceso al interior del edificio o sistemas de cita previa.