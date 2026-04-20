Los bares de Zaragoza celebran un fin de semana de "éxito": "Con el buen tiempo y los eventos se ha rozado el lleno total"

El buen tiempo y los grandes eventos celebrados este fin de semana en Zaragoza han sido la combinación perfecta para los bares y restaurantes de la ciudad.

Pocos han sido los locales que no hayan tenido sus mesas al completo de ciudadanos aprovechando la buena temperatura que ha registrado la capital estos días.

Terrazas completas "desde el vermú hasta el tardeo" han sido la tónica general estos días, gran parte debido a la oleada de visitantes que ha acogido la ciudad estos días.

Así lo ha señalado José María Marteles, presidente de la asociación de Cafés y Bares, quien asegura que el "clima favorable y la gran programación" ha sido "la clave" para el sector esta semana. "Este fin de semana las terrazas han estado muy bien, completamente llenas en las horas puntas", ha explicado.

Un público "diverso"

El público ha sido "muy diverso", según Marteles. Aficionados al deporte se han mezclado este fin de semana con congresistas y visitantes llegados a la ciudad con ganas de celebrar, en el inicio de la temporada de bodas y, también, de las despedidas de soltero.

Y es que no es para menos porque, entre unas cosas y otras, la ciudad ha acogido estos días citas como The Wave, el Salón Internacional de Maquinaria de Obras Públicas, Construcción y Minería (SMOPYC) o la Final Six de baloncesto, además de otros eventos culturales y deportivos repartidos por distintos espacios.

Una intensa agenda que, además de requerir toda la flota de taxis y de llenar los hoteles, ha provocado que muchos de los locales (sobre todo en el centro) acumulasen incluso listas de espera para poder pillar sitio. Sobre todo en las terrazas que, con el buen tiempo, se convierten en un bien muy preciado (y solicitado).

"Un éxito"

"El potencial ha sido que ha habido muchos eventos a la vez, con público de edades y gustos distintos. Eso ha sido un éxito", ha subrayado. El impacto se ha dejado sentir en muchos sectores de la ciudad pero, sobre todo, en el hotelero, donde aseguran haber registrado "elevados" niveles de ocupación durante toda la semana.

"El buen tiempo llena las terrazas, pero si además hay eventos, el resultado es mucho mejor", insiste. Y es que al buen tiempo, buena cara porque, "en unos meses cuando llegue el calor ya nadie va querer estar en los veladores, la época buena es ahora".

La previsión, eso sí, es buena de cara a los próximos meses en los que la agenda de eventos no tiene fin. Desde el sector confían en mantener esta tendencia positiva con propuestas como rutas gastronómicas y eventos culturales que tendrán lugar en lo que queda de abril y durante mayo.

"Lo importante es que haya actividad en la ciudad. Zaragoza tiene una gran oferta y eso se nota", concluye Marteles.